Tutti gli ospiti di C’è posta per te del 12 gennaio | da Ricky Martin a Belen Rodriguez

Lega-M5s - Tutti gli alleati in UeContratto arma segreta di Di Maio : Dalla Francia alla Scandinavia. Ecco chi sono i possibili alleati di Lega e M5s alle elezioni europee. Costellazione sovranista da una parte, manifesto politico concreto dall'altra Segui su affaritaliani.it

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : Eggert e Benecken vincono nel doppio - bene gli azzurri - Tutti nei primi otto : I tedeschi Toni Eggert e Sascha benecken proseguono nel loro dominio stagionale e si aggiudicano anche la tappa di Sigulda, in Lettonia, valevole per la Coppa del Mondo 2019 di Slittino doppio. I due campioni teutonici hanno messo in scena due manche pressoché perfette, con il miglior tempo in entrambe le discese sul budello lettone (42.059 e 42.060) rifilando 379 millesimi di distacco ai padroni di casa Oskars Gudrmovics e Peteris Kalinins e ...

Superbrain - toglie televisivamente il “cuore” per far spazio - in Tutti i sensi - alla mente : Tra i grandi show e le fiction sbanca auditel si colloca Superbrain, un programma medio e intermedio. Con una accezione positiva, perché tra gli incastri dei palinsesti e le scure dei tagli al budget le reti hanno bisogno degli show cuscinetto, titoli che per poche puntate, senza troppi rischi, assicurano una buona dose di leggerezza. La trasmissione era stata lanciata dalla Rai come risposta a Lo Show dei Record, ora finito su Tv8 e che ai ...

Australian Open 2019 - Tutti gli italiani in campo lunedì 14 gennaio. Programma - orari - tv e streaming : Saranno 4 gli italiani ad essere impegnati in questa giornata inaugurale degli Australian Open 2019. Sul campo n.3 Matteo Berrettini affronterà la testa di serie n.14 Stefanos Tsitsipas mentre sul 13 Thomas Fabbiano sfiderà la wild card locale Jason Kubler. Vedremo in azione anche Stefano Travaglia, giocatore proveniente dalle qualificazioni, che giocherà contro l’argentino Guido Andreozzi (campo 22) e poi sul campo 15 Andreas Seppi ...

La rivincita dei rider : "Una battaglia per Tutti" : 'Lavoretti, occasioni di guadagnare qualcosa facendo esercizio fisico, attività svolte da autonomi'. Negli ultimi due anni, da quando è iniziata la battaglia dei fattorini del food delivery contro le ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere Tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di Tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di Tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di Tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Lazio-Novara conferenza Inzaghi : “Vogliamo vincere a Tutti i costi” : LAZIO NOVARA conferenza Inzaghi – Domani la Lazio riparte dalla Coppa Italia con la sfida al Novara, ore 15 allo stadio Olimpico. Una partita “importante” ha spiegato l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi in conferenza stampa, “che vale un quarto di finale. Negli ultimi anni abbiamo fatto bene in Coppa Italia, vogliamo fare lo stesso in questa […] L'articolo Lazio-Novara conferenza Inzaghi: “Vogliamo ...

Idee per il weekend : Tutti gli appuntamenti più interessanti di metà gennaio : Gli spettacoli e le visite guidate proseguiranno per tutto il fine settimana e nei week end successivi fino al 31 gennaio 2019. Torna Expo Elettronica e CosmoComix : tutte le novità del mondo hi-tech ...

All’asta i cimeli di Jovanotti per salvare i gatti “orfani” di Lucignano : Tutti i dettagli dell’iniziativa : Sono all'asta i cimeli di Jovanotti per salvare i gattini rimasti orfani, con una selezione fatta dalla moglie Francesca Valiani che ha deciso di correre in aiuto dei piccoli animali di Lucignano che da qualche settimana sono senza la loro padrona umana. A raccogliere la richiesta di aiuto è anche Il Cile, che è già sceso in campo per garantire una parte del cibo e delle cure necessarie perché sopravvivano dignitosamente. Al momento, sono ...

Matera 2019 - guida alla Capitale della cultura : Tutti gli eventi e i pass per l'evento inaugurale : Da Bollani a Brachetti, musica, arte, fuochi pirotecnici a fare da cornice alla cerimonia di apertura del 19 gennaio. Tre giorni di festa. Atteso il presidente Sergio Mattarella: come ottenere il pass

Coppa Italia - Tutti in campo per gli ottavi di finale : le quote nel dettaglio di William Hill : Il campionato Italiano è fermo fino al 19 gennaio, si va in campo però per gli ottavi di finale di Coppa Italia: ecco le quote William Hill Con la Serie A ferma fino al 19 gennaio, nel 2019 i club Italiani tornano in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si parte sabato pomeriggio con il match che vede la Lazio ospitare il Novara, al momento a metà classifica nel campionato di Lega Pro. I pronostici di William Hill, il più ...