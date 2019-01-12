Traffico Roma del 12-01-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 12-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOLTO INTENSO IL Traffico TRA LA VIA OSTIENSE E VIALE MARCONI CON INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE CODE E RALLENTAMENTI TRA CORNELIA E BATTISTINI, QUI CI TROVIAMO IN VIA DI BOCCEA Traffico INTENSO NEL RIONE PRATI, CODE E RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE INTENSI GLI ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI MELLINI NELLE VICINANZE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, QUINDI ALL’ALTEZZA DEL RIONE PRATI. INCIDENTE CHE POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI A CHI È DIRETTO VERSO PIAZZA DEI TRIBUNALI E IL PONTE UMBERTO I. Traffico COMUNQUE GIÀ INTENSO IN TUTTA L’AREA ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico AL MOMENTO MA ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI: UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO IN ZONA ARDEATINO ALL’ALTEZZA DEL VIALE DI TOR MARANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico AL MOMENTO MA ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI: UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO IN ZONA ARDEATINO ALL’ALTEZZA DEL VIALE DI TOR MARANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico AL MOMENTO MA ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI: UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO IN ZONA ARDEATINO ALL’ALTEZZA DEL VIALE DI TOR MARANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. TRAFFICATA VIA NOMENTANA ANCHE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA RINALDO D’AQUINO IN ZONA SANT’ALESSANDRO. PIÙ Traffico SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER IL TRATTO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. TRAFFICATA VIA NOMENTANA ANCHE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA RINALDO D’AQUINO IN ZONA SANT’ALESSANDRO. PIÙ Traffico SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER IL TRATTO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 12:20 IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, L’INTERO TRATTO DI VIA DELLE TERME DECIANE. RIAPERTURA PREVISTA IL 19 GENNAIO. DALLE 7 DI QUESTA MATTINA DEVIATA LA LINEA TRAM 3 PER LAVORI DI POTATURA IN ZONA PORTA MAGGIORE. PERCORSO MODIFICATO IN DIREZIONE DELLA STAZIONE TRASTEVERE DA PIAZZA PORTA MAGGIORE. SONO TORNATI A FERMARSI REGOLARMENTE I TRENI DELLA METRO A ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. LA MATTINA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI PPROBLEMI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. PIÙ Traffico SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO VERSO SAN GIOVANNI. PROSEGUENDO SI RALLENTA ANCHE SU VIALE CASTRENSE DA VIA ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA SENZA PROBLEMI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. PRUDENZA IN CITTÀ PER ALCUNI INCIDENTI. SI VIAGGIA IN CODA SU VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DI VIA MONTEVARCHI. UN VEICOLO RIBALTATO HA COMPORTATO L’ABBATTIMENTO DI UN SEMAFORO. SI ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SULLA TANGENZIALE EST E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. PRUDENZA NEL QUARTIERE TRIESTE PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR FIORENZA ALTEZZA VIA DI SANT’ILARIA. COINVOLTI ANCHE DIVERSI VEICOLI IN SOSTA. PER UN SECONDO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 09 : 00 : IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, L’INTERO TRATTO DI VIA DELLE TERME DECIANE. RIAPERTURA PREVISTA IL 19 GENNAIO. DALLE 7 DI QUESTA MATTINA DEVIATA LA LINEA TRAM 3 PER LAVORI DI POTATURA IN ZONA PORTA MAGGIORE. PERCORSO MODIFICATO SOLO IN DIREZIONE DELLA STAZIONE TRASTEVERE. DA PIAZZA PORTA MAGGIORE DEVIAZIONE VERSO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, VIA EMANUELE FILIBERTO E VIALE MANZONI. TORNA LA COPPA ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma-TERAMO E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ. IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, L’INTERO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. LENTO RISVEGLIO E Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. IL Traffico È SCORREVOLE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma- TERAMO E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ. IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO ...
Traffico Roma del 11-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 19:50 MAXMAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VALLI DEI FONTANILI SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA IN VIALE PICO DELLA MIRANDOLA NEI PRESSI DI VIA AUGUSTO VERA ED IN ZONA TORRINO IN VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA. RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 19 | 30
VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 19:30 (Di sabato 12 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIVERSI I KM DI CODA SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI. FILE DI CIRCA 8 KM. CODE QUINDI CHE RIGUARDANO LA CARREGGIATA ESTERNA IN DIREZIONE DEL BIVIO PER NAPOLI INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, INCIDENTE APPENA DOPO VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DELLA CASILINA. CI SONO BREVI CODE PER Traffico INVECE ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA LA VIA OSTIENSE E VIALE MARCONI CON INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE. Traffico INTENSO NEL RIONE PRATI, CODE E RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE CODE IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI SULLA TUSCOLANA FILE TRA IL QUADRARO E CINECITTÀ, NEL QUARTIERE AFRICANO INCOLONNAMENTI TRA VIALE ERITREA E VIALE LIBIA In ...
romadailynews
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