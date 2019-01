Torino torna in piazza per il sì alla Tav | «Siamo 30mila»

Torino - il popolo Sì Tav torna a farsi sentire : 30mila in piazza - c'è anche la Lega : Il popolo Sì Tav di nuovo in piazza a Torino per chiedere che non si fermi l'Alta Velocità Torino-Lione. Alla manifestazione ha partecipato anche la Lega in contrasto con la posizione del Movimento 5 ...

Tav - Torino ritorna in strada per il Si : «Questa piazza è già un referendum» : I partecipanti, coordinati da uno speaker, hanno anche scandito gli slogan 'il mondo cambia ad alta velocità, sveglia', 'il futuro è di tutti, vogliamo la Tav', 'l'Europa siamo noi'. Quindi hanno ...

I sì Tav tornano in piazza a Torino : flash mob per sostenere l'opera : Torino torna in piazza, due mesi dopo la prima manifestazione, con un flash mob per dire sì alla Tav. L'appuntamento è in piazza Castello, la stessa dello scorso 10 novembre, per ribadire il sostegno alla Torino-Lione e alle grandi opere come motore di sviluppo del Paese. Attesi in piazza i governatori di Piemonte e Liguria, Sergio Chiamparino e Giovanni Toti, il Pd Maurizio Martina, la Lega con il suo capogruppo Maurizio Molinari. ...

Reintegrata nel posto di lavoro : torna in azienda la donna accusata di aver preso un monopattino fra i rifiuti a Torino : Una dipendente di un'azienda di raccolta di rifiuti di Torino, licenziata per aver preso un monopattino destinato al riciclo, sarà Reintegrata grazie a una decisione della Corte d'Appello del ...

Gipo Farassino ritorna in un film. La sua Torino tra biografia e racconto. : Nelle librerie lo si trova negli scaffali del settore 'Spettacoli' accanto ai volumi strenna su Freddie Mercury e Fabrizio De Andrè, genovese e amico di Gipo, ma definito da Ternavasio più borghese. ...

Torino : licenziata per aver preso un monopattino dai rifiuti - Giudici : deve tornare al lavoro : Può tornare a lavoro Aicha Elisabethe Ounnadi , la 41enne che il 30 giugno del 2017 era stata licenziata dalla Cidiu, azienda torinese che si occupa della raccolta dei rifiuti, per aver preso dalla ...

Anno nuovo governo vecchio. E a Milano e Torino si torna in piazza : Anno nuovo, governo vecchio. Come il malessere dei cittadini del nord che, ormai da mesi, non perdono occasione per manifestare contro le politiche di Matteo Salvini, Luigi Di Maio & Co. In principio fu la piazza Sì Tav di Torino e poi Genova, Milano, Verona. Ora che il 2019 è iniziato, si ricominci

Sabato a Torino tornano in piazza i Si Tav : Un flash mob, una mobilitazione lampo a sostegno della Torino-Lione. Il 12 gennaio il popolo Si' Tav torna in piazza a Torino. A organizzare la mobilitazione le cosiddette "madamin" arancioni di "Si, Torino va avanti", l'ex sottosegretario ai Trasporti Mino Giachino di "Si' Tav, si' lavoro" e l'Osservatorio 21, presieduto da Luciano Lenotti. In piazza hanno gia' annunciato la loro presenza oltre un centinaio di sindaci provenienti da diverse ...

Calciomercato Serie A : a volte ritornano (forse) - Pereyra-Torino e Schelotto-SPAL : Dall’Argentina con nostalgia… del calcio italiano. In questi giorni si parla con insistenza del possibile ritorno in Serie A di Roberto Pereyra ed Ezequiel Schelotto, entrambi provenienti dalla Premier League. Roberto Pereyra, che ha appena compiuto 28 anni, ne aveva 20 quando arrivò in Italia. L’Udinese lo prelevò dal River Plate nell’ambito della diaspora seguita alla traumatica retrocessione in B dei ...

Basket - Serie A : Milano torna a vincere - Torino nei guai : Le tensioni zavorrano la Fiat Torino, che incassa al PalaVela la decima sconfitta stagionale, 96-106 all'overtime contro Cantù, e si ritrova all'ultimo posto dopo il successo di Pistoia su Pesaro. In ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è tornato a Torino : CR7 si allena in palestra con la famiglia : Domenica di riposo per la Juventus che si gode gli ultimi giorni di riposo. Infatti, i bianconeri torneranno ad allenarsi alla Continassa nella giornata di martedì. La Juventus inizierà a mettere nel mirino le sfide contro il Bologna e contro il Milan. Molti giocatori della Vecchia Signora hanno già ripreso ad allenarsi nonostante siano in vacanza. I bianconeri hanno condiviso le immagini che li ritraggono mentre si allenano sui loro profili ...

Tav - le 'madamine' per il sì tornano in piazza il 12 gennaio a Torino : Il popolo Sì Tav torna a darsi appuntamento. La mobilitazione sarà sabato 12 gennaio in piazza Castello a Torino , la stessa dove il 10 novembre per la prima volta i favorevoli alla Torino-Lione si ...

Torino - procura chiede sorveglianza speciale per 5 antagonisti tornati da Siria : Avevano combattutto a fianco dellìYpg curda, contro l'Isis. Per loro divieto di dimora per due anni. - Divieto di dimora per cinque persone che avevano combattuto in Siria a fianco delle milizie curde ...

Torino - procura chiede sorveglianza speciale per 5 antagonisti tornati da Siriia : Avevano combattutto a fianco dellìYpg curda, contro l'Isis. Per loro divieto di dimora per due anni. - Divieto di dimora per cinque persone che avevano combattuto in Siria a fianco delle milizie curde ...