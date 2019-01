Toninelli rilancia la sfida alla Lega sul Tav

agi

(Di sabato 12 gennaio 2019) Non si placano le polemiche all'interno della maggioranza di governo sul Tav. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, insiste: nel contratto di governo tra M5s ec'è scritto "ridiscutere integralmente l'opera, quello che stiamo facendo per la prima volta consapevolmente", questo "perché non voglio far spendere ai cittadini soldi che potrebbero essere spesi meglio".La verità a fine mese Solo a fine gennaio invece sarà resa nota l'analisi costi-benefici dell'opera. "fine del mese penso che potrò avere l'analisi completa che spiegherò dopo essere andato a Bruxelles. Poi in totale trasparenza la pubblichiamo, ne discutiamo all'interno della maggioranza di governo e ridiscuteremo l'opera con consapevolezza", ha affermato.Per quanto ...