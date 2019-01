Tim | nuovo scontro Vivendi-Elliott

Parco naturale delle Alpi MaritTime - scoperto un nuovo insetto : è la 'Grammospila Martae' : Un insetto nuovo per la scienza che appartiene alla sottofamiglia delle Alysiinae , Imenotteri, Braconidae, , comune gruppo di vespe parassitoidi di piccole dimensioni. In questo territorio a elevata ...

Elezioni controlli AnTimafia - nuovo codice partirà da europee - in Abruzzo e Sardegna vecchio codice : Roma - La Commissione parlamentare Antimafia controllerà le liste dei candidati per le regionali che si terranno in Abruzzo e in Sardegna ma seguendo il codice per le candidature attualmente in vigore mentre le ulteriori restrizioni alla candidabilità varranno a partire dalle Elezioni di primavera. E' quanto emerso al termine della lunga riunione di stamane della Commissione. "La prossima settimana - ha detto la relatrice ...

Tim Sound 50GB di nuovo disponibile per i clienti di Iliad e operatori virtuali : chiamate e 50 Giga a 6 - 99 euro : Torna ad essere nuovamente disponibile l'offerta TIM Sound 50GB, una delle promozioni più interessanti tra quelle lanciate da questo operatore L'articolo TIM Sound 50GB di nuovo disponibile per i clienti di Iliad e operatori virtuali: chiamate e 50 Giga a 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.

HERA vara il nuovo Piano 2022 che punta su invesTimenti e innovazione : Crescita sostenuta organica e per linee esterne, investimenti, innovazione ed una dividend policy "sfidante" . Sono questi i capisaldi del nuovo Piano strategico 2022 del gruppo HERA , approvato dal ...

Rifiuti - Ama : nuovo appalto - più caro - per raccolta e smalTimento fuori Roma : Nuova maxi-gara di Ama che spera, così, di allontanare lo spettro di una nuova emergenza, sempre dietro l'angolo dopo l'incendio che ha distrutto uno dei due impianti di trattamento e l'incognita di ...

Bologna - Saputo : «Nuovo piano di invesTimenti per il futuro» : Il presidente del club rossoblu ha provato a rassicurare i tifosi: «Voglio riportare il Bologna a confrontarsi in competizioni internazionali». L'articolo Bologna, Saputo: «Nuovo piano di investimenti per il futuro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il nuovo album di Max Pezzali arriva dopo il progetto con Nek e Francesco Renga : gli ulTimi dettagli : Il nuovo album di Max Pezzali arriva dopo un anno ricco di concerti e musica che ha condotto in compagnia di Nek e Francesco Renga. L'artista pavese è intervenuto sui social per informare i fan di essere tornato in studio per lavorare al suo album che sarà rilasciato nel 2020. "Buon 2019, spero che sia per tutti un anno straordinario. Io ho già cominciato da un po' a lavorare su nuove canzoni che confluiranno in un progetto che sarà pronto per ...

Audio e testo del nuovo singolo di Lana Del Rey - l’inTima Hope is a dangerous thing for a woman like me to have (con frecciata a Kanye West?) : Ha un titolo che è un manifesto il nuovo singolo di Lana Del Rey. Ed è anche eccezionalmente lungo: Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it ("La speranza è una cosa pericolosa per una donna come me - ma ce l'ho"). Il nuovo singolo tratto dal prossimo album in studio Norman Fucking Rockwell, in uscita a marzo, è un brano dall'arrangiamento scarno, decisamente minimale, ma funzionale ad esaltare l'intimità del ...

AnTimafia - il Pd : “Nuovo codice sugli impresentabili non è una priorità” : Il nuovo codice degli impresentabili della commissione Antimafia non è una priorità. Lo sostiene il capogruppo del Pd a Palazzo San Macuto, Franco Mirabelli. Il senatore si riferisce all’iniziativa della nuova commissione guidata da Nicola Morra che vuole “aggiornare” il codice di autoregolamentazione delle candidature inserendo tutte le condanne per reati contro la pubblica amministazione. “Improvvisamente il presidente ...

Corridoi del Tribunale di Lecce al freddo : pronto in setTimana il nuovo impianto termico : Il 12 gennaio i tecnici della ditta che si occupa della manutenzione provvederanno al collaudo. La situazione nel Tribunale dovrebbe tornare alla normalità.

Pitti Uomo – Nuovo allesTimento al Gucci Garden in occasione dell’edizione 2019 : Nuovo allestimento al Gucci Garden in occasione di Pitti Uomo. Domani inaugurazione in piazza della Signoria a Firenze Il Gucci Garden, luogo dedicato all’heritage del brand fiorentino, laboratorio in continua evoluzione ideato dal direttore creativo della Maison Alessandro Michele, sceglie un Nuovo layout per la sua Period Room e Pitti Uomo per svelare le sue nuove vesti. La storia della creazione di Jayde Fish e le frasi ...

Previsioni meteo : tregua ad inizio setTimana - poi di nuovo gelo : Durante la prossima settimana, ovvero in occasione dei rientri a scuola per gli studenti di tutta Italia, il tempo sarà ancora incerto, ma il lunedì sarà certamente più stabile rispetto alla situazione attuale. Da martedì in poi però l'alta pressione spingerà aria fredda dalle zone artiche nuovamente verso il Centro-Sud, sferzandolo con un vortice di aria gelida. Al Nord la situazione si presenterà più asciutta e stabile, anche se le temperature ...

Maradona torna sotto i ferri : in setTimana nuovo intervento : 'Diego ci mette sempre in allarme, ma poi subito rientra. Da una settimana faceva controlli per il bypass gastrico. Nei prossimi giorni Diego dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, ma nulla di ...