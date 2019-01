Terremoto | scossa di magnitudo 3 6 nel basso Tirreno | epicentro al largo della Calabria

Scossa di Terremoto magnitudo 3.6 nel Tirreno Meridionale : Una Scossa di magnitudo 3.6 e' stata rilevata dall'Ingv alle 12.20 nel Tirreno Meridionale, di fronte alle coste calabresi e a 74 km da Cosenza. La Scossa ha avuto una profondita' di 284 km.

Scossa di Terremoto nel meranese : MERANO. Scossa di terremoto in serata nel meranese. L'evento, durato pochi secondi alle 19.42 con una magnitudo 2.8, ha avuto come epicentro la zona di Moso in Passiria. Il terremoto si è sentito ...

Terremoto : scossa in Nord Italia - al confine con l’Austria [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto Grecia : forte scossa a Creta [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Etna - nuova scossa di Terremoto di 2.0 a Zafferana Etnea : studenti fuori dalle scuole : Ancora una scossa di terremoto in Sicilia, in prossimità dell'Etna: l'epicentro è stato registrato a Zafferana Etnea, già colpita dal sisma del giorno di Santo Stefano, che ha reso inagibili centinaia di edifici. Paura per gli studenti, impegnati a scuola, e che sono stati fatti uscire per precauzione nei cortili e negli spazi aperti degli istituti.Continua a leggere

Terremoto a Napoli : scossa di 1.9 - ma paura in tutta l'area flegrea sino a Pozzuoli : paura in piena notte nel capoluogo campano. Una scossa di Terremoto non forte, ma intensa, è stata chiaramente avvertita in tutta l'area flegrea di Napoli e sino a Pozzuoli. L'Ingv ha registrato una ...

Terremoto a Napoli : scossa M 2.0 ai Campi Flegrei/ Sciame sismico tra Quarto e Pozzuoli : paura in Campania : Terremoto a Napoli, Quarto e Pozzuoli: sisma M 2.0 ai Campi Flegrei, ancora paura in Campania ma nessun danno registrato. Le ultime notizie

Terremoto Napoli - nella notte scossa di magnitudo 1.9 a Quarto - : Il sisma si è verificato all'1.28. Nessun danno, ma molte persone hanno avvertito la scossa registrata a una profondità di soli 2 km

Scossa di Terremoto tra Napoli e Pozzuoli - notte di paura sui social : Una Scossa di terremoto non forte, ma intensa, è stata chiaramente avvertita in tutta l'area flegrea di Napoli e sino a Pozzuoli. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 1.9...

Terremoto Etna - l’esperto : “La scossa di oggi è l’ennesimo segnale di una fase eruttiva importante nel breve-medio termine” : L’Etna continua a farsi sentire, e sebbene la fase eruttiva ‘natalizia’ si sia ormai conclusa, le continue scosse di Terremoto che stanno interessando l’area intorno al vulcano sono un netto segnale che qualcosa ancora si sta muovendo. La scossa di magnitudo 4.1 della scorsa notte ne è un esempio pragmatico. Lo conferma, ai microfoni di MeteoWeb l’esperto vulcanologo dell’Osservatorio Etneo – INGV di ...

Scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 registrata ai piedi dell'Etna : Un'altra Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è registrata nella notte alle ore 00.50 a Milo, in provincia di Catania, ad una profondità di due chilometri. Secondo le prime indiscrezioni della Protezione Civile non si sono verificati danni a persone o edifici, contrariamente a quanto avvenuto nelle settimane precedenti. La popolazione spaventata si è riversata in strada. Le scosse potrebbero essere provocate dai movimenti che sta manifestando ...

Etna - nuova forte scossa di Terremoto oggi a Catania : “Zona ad alta pericolosità - massimo risentimento del IV grado nell’area epicentrale” : Il terremoto di magnitudo ML 4.1, avvenuto alle ore 00:50 italiane del 9 gennaio 2019 (ore 23:50 UTC dell’8 gennaio), si colloca nell’area di Piano Pernicana, sul versante nord-orientale dell’Etna nel comune di Linguaglossa (CT), a circa 10 km da Milo, Trecastagni e Sant’Alfio (CT). La scossa è stata localizzata ad una profondità di 2 km. Non ci sono state fino a questo momento (le ore 10:30 del 9 gennaio) repliche significative nella stessa ...

Terremoto avvertito dalla popolazione : scossa di magnitudo 4.1 a Milo : scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 registrata a Milo (Catania) nella notte. Il Terremoto non ha provocato danni a persone...

Nuova scossa di Terremoto sull'Etna : magnitudo 4.1 : Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Un evento sismico di magnitudo ML 4.1, è stato registrato alle ore 00.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catania. L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant’Alfio e Milo – è stato avvertito dalla popolazione.