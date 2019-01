Terremoto | dopo oltre due anni otto famiglie di San Severino Marche tornano a casa 

RFI - ripreso traffico ferroviario su linee Abruzzo dopo sospensione precauzionale per Terremoto : dopo verifiche strutturali disposte da RFI che non hanno rilevato né danni né anomalie, è stato riattivato il traffico ferroviario sulle linee della zona dell'Abruzzo sospeso per motivi precauzionali ...

Terremoto : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la scossa di ieri sera : L'epicentro della scossa di 4.1 gradi è stato individuato nella zona di Collelongo, in provincia dell'Aquila, non si segnalano danni - È stata una notte tranquilla in Abruzzo nonostante la paura di ...

Terremoto in Abruzzo - notte di paura dopo la scossa di Capodanno - : La terra ha continuato a tremare ma con intensità minore nella zona già colpita dal sisma di magnitudo 4.1. Nessun danno ma molte persone sono scese in strada per lo spavento

Terremoto L'Aquila M 4.1/ Ultime notizie - gente in strada ad Avezzano e Frosinone : nessun danno dopo la scossa : Terremoto L'Aquila M 4.1: Ultime notizie, la scossa ha visto il suo epicentro al confine tra Lazio e Abruzzo. Avvertita ad Avezzano e Roma.

Eruzione Etna : quasi 5mila i sopralluoghi in corso dopo il Terremoto - migliaia gli sfollati e centinaia di case inagibili : Continua senza sosta l’opera dei tecnici incaricati di verificare le abitazioni danneggiate dal terremoto di magnitudo 4.8 che nel giorno di Santo Stefano ha colpito i comuni alle pendici dell’Etna: sono salite a 4.733 le richieste di sopralluoghi, 1.265 sono state già eseguite. Le case inagibili sono 338, quelle parzialmente agibili 337 e 590 quelle agibili. Controllate 47 scuole: 38 sono agibili, 7 parzialmente inagibili, due non ...

Terremoto Catania - Bertolaso scrive a Di Maio : “si tolga la maglia della protezione civile dopo tutto il fango che gli ha buttato addosso per anni” : Bertolaso scrive a Di Maio che si è recato in Sicilia in seguito al Terremoto di Catania. La lettera aperta è stata inviata al Corriere della Sera. “Pur lontano dal mio adorato Paese seguo sul Corriere online le vicende di una terra bella e fragile. Sono rimasto senza fiato stamane, davanti alla foto del signor Di Maio, che evidentemente si è precipitato a Catania per motivi propagandistici, con addosso la maglia con il logo della ...

Terremoto Catania - albergatori : numerose disdette dopo il sisma : Il Terremoto magnitudo 4.9 del 26 dicembre sull’Etna ha avuto un “impatto clamorosamente alto” sulle strutture ricettive del Catanese, dal punto di vista economico. Per fine anno si teme “un disastro per le numerose disdette che arrivano copiose“: l’allarme è stato lanciato dal presidente degli albergatori siciliani, Nico Torrisi. “L’Etna è un brand attrattivo mondiale e la gente viene per vedere ...

Etna : grosse spaccature nel terreno dopo il Terremoto. Borrelli : "attivita' in calo" : La forte scossa di terremoto avvenuta nella notte si Santo Stefano, esattamente alle 03.19, ha causato numerosi danni alle pendici dell'Etna tra Zafferana Etnea, Acireale, Trecastagni, Viagrande in...

Salvini sui social con pane e Nutella poco dopo il Terremoto. E scoppia la polemica : «A Catania c'è un terremoto e tu ti spari i selfie con pane e Nutella? Povero mondo». E, ancora: «A Catania c'è stato un terremoto, a Pesaro il fratello di un collaboratore di giustizia è stato ...

Terremoto a Catania - tre cuccioli di cane intrappolati dopo il crollo di una casa : l’intervento dei Vigili del fuoco : Il personale Usar dei Vigili del fuoco è intervenuto a Zafferana Etnea (Catania), uno dei comuni più colpiti dal Terremoto, per il salvataggio di tre cuccioli di cane, rimasti intrappolati dal crollo di un solaio in via Vittorio Emanuele 29, a seguito del sisma di magnitudo 4.8 che ha colpito il catanese. La proprietaria ha chiamato i Vigili del fuoco sentendo i guaiti dei cani che provenivano dalla sua abitazione. I cuccioli sono stati ...

Salvini posta un selfie con pane e Nutella dopo il Terremoto e l’omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Aspetto informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

