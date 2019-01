Tennis | Sydney | Kvitova conquista il titolo | che rimonta sulla Barty

Tennis - Sydney : la Kvitova trionfa - battuta la Barty : Sydney - Con tutte le sue forze Petra Kvitova ha tirato su la finale contro Ashleigh Barty al torneo WTA di Sydney. L'australiana ha dominato il primo set, la ceca ha allungato al terzo e servito ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Petra Kvitova doma Ashleigh Barty al termine di una lunga battaglia e fa suo il torneo : Va alla ceca Petra Kvitova la finale del torneo WTA Premier di Sydney: sul cemento outdoor australiano, al termine di una battaglia sportiva durata due ore e venti minuti, esce sconfitta la beniamina di casa Ashleigh Barty, rimontata e battuta con il punteggio finale di 1-6 7-5 7-6 (3). Nel primo set c’è il dominio assoluto di Barty, che in appena 27 minuti fa sua una partita senza storia, illudendo il pubblico di casa e, forse, se stessa, ...

LIVE Seppi-De Minaur - Finale Atp Tennis Sydney 2019 : aggiornamenti e scambi in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale della Finale del torneo ATP 250 di Sydney: sul cemento outdoor australiano il nostro Andreas Seppi sfiderà il padrone di casa Alex De Minaur, chiamato ad un vero e proprio tour de force a causa della pioggia di ieri che ha costretto a spostare a oggi la seconda semiFinale, a poche ore dall’atto conclusivo del torneo. De Minaur ha battuto Gilles Simon ed ora affronterà l’altoatesino ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Alex De Minaur supera in due set Gilles Simon. Sarà lui l’avversario di Andreas Seppi in finale : E' l'australiano Alex De Minaur (n.29 del mondo) il secondo finalista dell'ATP di Sydney 2019. Nell'incontro che si è tenuto nella nottata italiana, il giovane aussie si è imposto piuttosto nettamente contro il francese Gilles Simon (n.31 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 35 minuti di partita. Un match praticamente a senso unico in cui la grande verve dell'astro nascente del Tennis australiano ha fatto la differenza al ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : la finale sarà tra Ashleigh Barty e Petra Kvitova. Battute Kiki Bertens ed Aliaksandra Sasnovich : La finale del torneo WTA Premier di Sydney (Australia) vedrà opposte la padrona di casa Ashleigh Barty, che ha battuto in rimonta la testa di serie numero 7, l’olandese Kiki Bertens, con lo score di 6-7 (4) 6-4 7-5, e la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 5, che ha asfaltato la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il netto punteggio di 6-1 6-2. Nella prima semifinale l’australiana Ashleigh Barty batte ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi SONTUOSO! L’azzurro vola in finale - sconfitto in due set Schwartzman : Signore e signori che Andreas Seppi! E’ proprio vero che l’effetto “australiano” fa decisamente bene al Tennista altoatesino che ancora una volta a queste latitudini dimostra di saperci fare. E’ arrivata, infatti, la vittoria nell’ATP di Sydney (Australia) nella semifinale contro l’argentino Diego Schwartzman (n.19 del mondo). L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 (3) 6-4 in 1 ora e 43 ...

WTA Sydney – La pioggia non ferma Petra Kvitova : la Tennista ceca batte Kerber e accede alla semifinale : Petra Kvitova si aggiudica il big match dei quarti di finale del WTA di Sydney: la tennista ceca, dopo la pausa per la pioggia, supera Kerber e stacca il pass per la semifinale La pioggia scende copiosa su Sydney, ma non ferma lo spettacolo del tennis. Al massimo, lo rallenta. Dopo una lunga pausa che ha interrotto l’incontro dopo i primi game, il big match dei quarti di finale fra Petra Kvitova e Angelique Kerber è proseguito senza ...

Tennis - uomini : gran Seppi a Sydney - Tsitsipas k.o. Fognini esce a Auckland : Nell'altra sfida di fronte il sorprendente britannico Cameron Norrie, numero 93 al mondo, in tabellone grazie a una wild card, che ha sconfitto 7-6, 3, 6-3 lo statunitense Taylor Fritz, numero 50 Atp,...

WTA Sydney – Kiki Bertens regola Putintseva : la Tennista olandese accede alla semifinale in meno di 1 ora : Kiki Bertens supera senza troppa difficoltà Yulia Putintseva: la tennista olandese si impone con un doppio 2-6 in meno di un’ora di gioco Dopo l’exploit contro Sloane Stephens nella giornata di ieri, il cammino di Yulia Putintseva all’interno del WTA di Sydney si ferma ai quarti di finale. La tennista kazaka si arrende in 59 minuti contro una solida Kiki Bertens, attualmente numero 9 del ranking mondiale femminile e premiata la scorsa ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi spettacolare! Rimonta Tsitsipas e conquista la semifinale : Un meraviglioso lampo azzurro nella notte. Andreas Seppi si qualifica per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver centrato una bellissima vittoria in Rimonta contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 del mondo e prima testa di serie. L’altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo una battaglia di due ore e dieci minuti di gioco. Un successo che conferma come Seppi si trovi veramente bene sul cemento ...