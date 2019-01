Tennis Australian Open | è subito Fognini-Munar | il giovane spagnolo primo ostacolo per

Tennis - Atp Sydney : Seppi cede a De Minaur - primo titolo per l'australiano : Lo statunitense, numero 97 del mondo l'anno scorso quando diventò il giocatore con la più bassa classifica a centrare i quarti all'Australian Open dal 1996, batte Cameron Norrie , il britannico nato ...

Tennis - Andreas Seppi cede in finale a Sydney : De Minaur completa l’impresa e vince il torneo australiano : Tennis, Andreas Seppi ha perso contro De Minaur 7-5 7-6 nella finale del torneo di Sydney al termine di una settimana splendida Tennis, Andreas Seppi si è arreso in finale nel torneo di Sydney. Il Tennista azzurro è stato sconfitto 7-5 7-6 da De Minaur, autore di una giornata davvero da ricordare dato che in mattinata aveva sconfitto Simon in semifinale. Due gare in un giorno per De Minaur, il quale però non ne ha risentito battendo Seppi ...

Tennis - da lunedì gli Australian open : ANSA, - ROMA, 12 GEN - I big del Tennis subito in campo lunedì a Melbourne nella prima giornata degli Australian open. Sulla Rod Laver Arena a dare in via sarà Maria Sharapova, qui vincitrice nel 2008,...

Tennis - Australian Open 2019 : la grande attesa per Fabio Fognini. Il ligure non può fallire : Manca davvero pochissimo all’inizio degli Australian Open 2019. In campo maschile l’Italia si presenta con ben sette Tennisti nel tabellone principale e il migliore in termini di classifica è Fabio Fognini. Il ligure arriva a Melbourne da numero tredici del mondo e sarà la dodicesima testa di serie nel primo Slam dell’anno. C’è davvero tanta pressione sul nativo di Arma di Taggia perchè dal ligure ci si aspetta il grande ...

Tennis : Murray - addio già dopo gli Australian Open? : ... due volte lo Us Open, 2012 e 2016,, le ATP Finals del 2016 e a occupare per 14 settimane il trono di numero 1 del mondo. ' Sto giocando senza sapere quando il dolore se ne andrà, devo mettere un ...

Tennis - Andy Murray si ritira! Lo scozzese spera di arrivare a Wimbledon - ma l’addio potrebbe giungere già agli Australian Open : Andy Murray ha detto basta: lo scozzese deve ritirarsi dal circuito mondiale ed appendere la racchetta al chiodo. Troppo forti i dolori all’anca che, come confidato in conferenza stampa dal Tennista, gli impediscono anche semplici gesti quotidiani. L’ipotesi di continuare a giocare soltanto in doppio è stata scartata dal britannico. Ex numero uno al mondo, Murray ha dichiarato visibilmente commosso: “Vorrei arrivare a ritirarmi ...

Tennis - clamoroso Andy Murray annuncia il ritiro in lacrime : “l’Australian Open potrebbe essere il mio ultimo torneo” [VIDEO] : Andy Murray ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dal Tennis giocato a causa di un grave problema all’anca: prima però giocherà gli Australian Open Andy Murray ha annunciato che sarà costretto a ritirarsi ben prima di fine stagione. Il problema all’anca non dà tregua allo scozzese che giocherà gli Australian Open prima di capire il da farsi, quello australiano potrebbe anche essere l’ultimo torneo del 31enne: ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan sfiora la vittoria - ma poi si fa rimontare dalla cinese Zhu : Si ferma proprio sul più bello il cammino di Martina Trevisan nelle Qualificazioni degli Australian Open 2019. La toscana si è arresa nel terzo ed ultimo turno alla cinese Lin Zhu, numero 118 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-1. Restano davvero tanti rimpianti perchè l’azzurra si era trovata avanti di un set e di un break, avendo la possibilità di servire per il match sul 5-3 del secondo. Purtroppo è ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Vanni e Travaglia entrano nel tabellone principale - eliminati Sonego e Lorenzi : L’Italia si dimezza nell’ultimo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2019. Dei quattro che scendevano in campo solo due, Luca Vanni e Stefano Travaglia, sono riusciti ad entrare nel tabellone principale del primo Slam dell’anno, mentre sono stati eliminati Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi, rispettivamente testa di serie numero uno e quattro. Inaspettata e bellissima la qualificazione di Luca Vanni, che ritorna a ...

Tennis - Australian Open : possibile semifinale Federer-Nadal - strada in salita per la Halep : Lo spagnolo Jaume Munar, n.74, sarà l'avversario d'esordio per Fabio Fognini, n.13 del mondo e 12/a testa di serie. Cliente ostico all'esordio anche per Marco Cecchinato, n.18 e 17/o favorito del ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : poker azzurro al turno decisivo. Sonego domina - bravo Vanni - Lorenzi e Travaglia vincono due battaglie : Saranno quattro gli azzurri che si giocheranno un posto nel tabellone principale degli Australian Open 2019. Lorenzo Sonego, Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia e Luca Vanni si sono infatti qualificati per il terzo ed ultimo turno delle Qualificazioni a Melbourne. Sono stati, invece, eliminati Stefano Napolitano e Filippo Baldi. Vittoria molto convincente per Lorenzo Sonego, testa di serie numero uno, che ha dominato contro il giapponese Yuki ...

La favola di Giulia Capocci - tra poco di scena agli Australian Open di Tennis in carrozzina : Ora su tetto del mondo, alla vigilia del suo primo Slam, gli Australian Open , Melbourne, 23-26 gennaio, , a chiunque tremerebbe anche solo la voce, a lei no: "Non sento una pressione particolare, ...

Tennis - Australian Open 2019 : Fabio Fognini guida un’Italia ambiziosa e che vuole essere protagonista : L’inizio del primo Slam dell’anno si sta ormai avvicinando e per l’Italia cresce l’attesa soprattutto in campo maschile, visto che sono già quattro i Tennisti presenti nel tabellone principale degli Australian Open 2019. Due di queste poi saranno teste di serie (Fabio Fognini e Marco Cecchinato), mentre gli altri due (Andreas Seppi e Matteo Berrettini) possono ambire ad un torneo importante, avendo come obiettivo quello ...