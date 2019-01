Tav | Grillo rinnova no | è inutile | sì confonde progresso e sviluppo

Tav - Grillo : Esperti ci diranno se costruirla porta vantaggi o no : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav : Grillo - "Non è questione di destra o sinistra - serve Tavolo con ingegneri e filosofi" : "Non è questione di destra, sinistra, centro, movimento o non movimento: bisogna sedersi ad un tavolo con ingegneri, architetti, filosofi ed artisti e contaminarsi". Lo ha detto Beppe Grillo parlando della Tav a Roma, dove ha partecipato alla presentazione del libro "Palermo Connection" di Petra Reski, alla mostra Più libri, più liberi. Oggi intanto, a distanza di poco meno di un mese Piazza ...

Tav - Grillo : “Non e` questione destra o sinistra o Movimento - ma di visione. Per industriali progresso è cemento” : “Non è questione di destra, sinistra, centro, Movimento o non Movimento: bisogna sedersi ad un tavolo con ingegneri, architetti, filosofi ed artisti e contaminarsi”. Così Beppe Grillo, a Roma per la presentazione parlando di Tav alla Nuvola di Fuksas in occasione della presentazione del libro “Palermo Connection” di Petra Reski. “La politica ha l’obbligo di avere una visione della società”, ha aggiunto, ...

M5s - il militante No-Tav a Grillo : “Perché non sei al corteo contro l’opera?”. “Ho preso 4 mesi di galera - siamo soci” : Nel giorno della manifestazione a Torino contro la Tav – in attesa dell’analisi ‘costi-benefici’ del governo, ancora diviso, per decidere se si farà o meno l’infrastruttura – Beppe Grillo è arrivato a Roma per partecipare alla presentazione del libro “Palermo Connection” di Petra Reski, alla mostra Più libri, più liberi. Ma se il co-fondatore M5s e garante del Movimento non ha voluto replicare ai ...

A Torino è il giorno della mobilitazione No Tav. L’urlo di Grillo : “Contro i borghesi” : Alla fine c’è anche Grillo. Si appalesa alle otto di sera con un post che benedice l’opposizione del popolo del «no» al supertreno che dovrebbe collegare Italia e Francia: «Ci guadagnerà soltanto chi la costruirà», scrive. «La parola progresso implica una nozione sociale di miglioramento della qualità della vita. Qualcosa che nulla c’entra con...

Grillo contro la Tav : "Non è progresso" : 23.25 Con la Torino-Lione "ci guadagnerà soltanto chi la costruirà. La parola 'progresso' implica una 'nozione sociale' di miglioramento della qualità della vita. Qualcosa che nulla c'entra con la Tav". Così Beppe Grillo in un post dopo le recenti manifestazioni pro-Tav e alla vigilia del corteo del fronte del No "E' curioso come, a difendere un buco mai fatto in Val di Susa, troviamo persone che riferiscono di appartenere a tutto lo spettro ...

