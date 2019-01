Tav | i grandi paraguru dei costi e benefici

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio : Cottarelli su Tav e grandi opere : “Seguire l’analisi costi-benefici” Oggi i sì in marcia : “grandi opere, il governo segua l’analisi costi-benefici” La prefazione di Carlo Cottarelli al libro di Marco Ponti e Francesco Ramella di Carlo Cottarelli Scienza e fantascienza di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, basta confrontare le reazioni a una notizia e a una non-notizia dell’altroieri. La notizia è il comitato scientifico del ministero delle Infrastrutture che, al termine di una accurata analisi costi-benefici, boccia ...

La commissione “costi-benefici” sulle grandi opere dirà che la Tav non va fatta - scrive Bloomberg : La commissione incaricata dal governo di analizzare i costi e i benefici della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (la TAV) si dichiarerà contraria al progetto perché economicamente non conveniente. Lo scrive Blooomberg, che sostiene di aver avuto accesso a fonti vicino alla

Tav - Fassino : “Analisi costi benefici? Ne sono già stati fatti sette. Le grandi opere producono risultato sul lungo periodo” : “La mia previsione sull’analisi costi benefici? Ne sono già state fatte sette, la commissione è fatta di cinque persone di cui quattro contrarie alla Tav”. Lo ha detto Piero Fassino, al Circolo dei lettori di Torino per presentare un libro proprio sulla linea dell’alta velocità. “I benefici non si valutano dal giorno dopo: se l’autostrada del Sole fosse stata valutata un anno dopo non sarebbe mai stata ...

A P. Chigi gli imprenditori sì-Tav. 'Su Grandi opere Tavolo permanente' : L'incontro dopo la lettera inviata dal ministro delle Infrastrutture Toninelli e dalla sua omologa francese, che di fatto congela la linea ad alta velocità Torino-Lione -

Apertura su Grandi Opere e TavNasce l'asse governo-categorie : Il clima tra il governo italiano e la Commissione europea è ottimo e l'accordo per evitare la procedura di infrazione è davvero a portata di mano. Alla base della svolta nei rapporti Roma - Bruxelles c'è la preziosa capacità di negoziazione del premier-avvocato Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Apertura su Grandi Opere e TavNasce l'asse tra M5s e categorie : Il clima tra il governo italiano e la Commissione europea è ottimo e l'accordo per evitare la procedura di infrazione è davvero a portata di mano. Alla base della svolta nei rapporti Roma - Bruxelles c'è la preziosa capacità di negoziazione del premier-avvocato Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Non solo Tav : dal Terzo Valico alla Pedemontana - lo stato delle grandi opere : Su quest'opera - Salvini lo ha fatto capire chiaramente - il Carroccio è pronto anche ad aprire una crisi politica. Discorso diverso sulla Pedemontana lombarda che al ministero delle Infrastrutture ...

Tav - Siclari : 'Da Reggio Calabria a Torino per dire sì alle grandi opere' : Ben vengano, dunque, tutte le infrastrutture e le grandi opere che possono dare impulso e slancio all'economia e allo sviluppo del paese e delle nostre aziende. Occorre che lo Stato investa in tutte ...

Grandi opere - evocare il canale di Suez per dire sì alla Tav non è una buona idea : Nel 2018 non basta la parola “grande opera” per assicurarne il successo. E per successo si intende non solo il suo utilizzo, ma la sua di capacità di “modificare il modo di vivere”, di cambiare profondamente gli stili di vita e le attività di intere Regioni con conseguenze economiche, urbanistiche, sociali ed ambientali di grande impatto. Come non basta affermare che il Frejus è vecchio perché è stato aperto al traffico nel 1871, ai tempi di ...

Tav - Salvini : “Alla fine si farà. Tutte le grandi opere si faranno - si va avanti” : Matteo Salvini si schiera in modo lineare: "L’Italia purtroppo è famosa perché comincia, quando le comincia, le opere pubbliche e poi le lascia a metà, non le finisce mai. Questo non va bene affatto". Quindi bisogna andare avanti con Tutte le infrastrutture già in corso d'opera. E vale anche per la Tav, nonostante il Movimento 5 Stelle non sia così convinto: "Penso si farà, in linea di principio sono per finire un lavoro che si è incominciato", ...

Salvini : avanti sulle grandi opere Alla fine la Tav si farà : ... l'alta velocità Torino-Lione? «Lasciamo che finisca l'esame costi/benefici», Matteo Salvini, tra il pranzo con gli imprenditori brianzoli e Milan-Juve, parla Alla Scuola di formazione politica della ...