Sydney | vittoria alla ceca Kvitova

VIDEO Andreas Seppi in finale a Sydney - gli highlights della vittoria in semifinale contro Diego Schwartzman : Andreas Seppi ha battuto l’argentino Diego Schwartzmann nella semifinale del torneo ATP 250 di Sydney con il punteggio di 7-6 (3) 6-4 e grazie all’ingresso in finale è salito al numero 35 al mondo. L’altoatesino attende ora di conoscere il nome del suo ultimo avversario, che uscirà dalla sfida tra il transalpino Gilles Simon e l’australiano Alex De Minaur. Di seguito le immagini del successo odierno del nostro ...