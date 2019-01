Brasile - DAZN trasmetterà gratis Coppa Italia e Supercoppa Italiana : La piattaforma di sport in streaming fornirà un assaggio dei propri contenuti agli utenti in vista del lancio ufficiale a marzo. L'articolo Brasile, DAZN trasmetterà gratis Coppa Italia e SuperCoppa Italiana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Supercoppa Italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Infortunio Mandzukic/ Juventus news - problema ai flessori per il croato : salta la Supercoppa Italiana? : L'Infortunio di Mario Mandzukic è l'ultima novità che arriva dalla Continassa dove la Juventus sta preparando la prima gara del 2019.

Infortunio Mandzukic - il calciatore della Juve potrebbe saltare la Supercoppa italiana : Infortunio Mandzukic, il centravanti bianconero a serio rischio in vista della Supercoppa italiana che la Juve giocherà a Gedda contro il Milan Infortunio Mandzukic – Mario Mandzukic tiene in ansia la Juventus in vista della sfida della Supercoppa italiana con il Milan in programma il 16 gennaio a Gedda. L’attaccante croato, fa sapere il club bianconero, durante l’allenamento odierno ha accusato un problema ai flessori ...

Supercoppa Italiana - il Milan vuole il trofeo : Calabria giura battaglia : Milan, Davide Calabria, è pronto a dare battaglia nella Supercoppa Italiana che si disputerà a Gedda contro la Juventus “La Juventus è la favorita, ha un percorso più lungo a livello di vittorie con giocatori già pronti anche a livello Europeo. Noi siamo una squadra in costruzione e ovviamente partiamo da sfavoriti ma ce la giocheremo, si parte dallo 0-0″. Il difensore del Milan, Davide Calabria, è pronto ad affrontare la ...

Calciomercato Juventus - Ramsey firma dopo la Supercoppa italiana : Risolto ogni dettaglio e fugato ogni dubbio, Aaron Ramsey è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus . dopo l'accordo totale trovato tra la società bianconera e il centrocampista che ...

Biglietti Supercoppa Italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Coppa Italia e Supercoppa Italiana - in onda sul satellite solo con TivùSat : In attesa della ripresa del campionato prevista a partire dal 19 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno, si avvicina il momento del ritorno al calcio giocato per tutti gli appassionati Italiani. Dal weekend in arrivo si disputeranno infatti gli ottavi di finale di Coppa Italia a eliminazione diretta, quelli in cui entreranno […] L'articolo Coppa Italia e SuperCoppa Italiana, in onda sul satellite solo con TivùSat è stato ...

Sul satellite visibile solo su Tivùsat Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Entra nel vivo con le fasi finali e le grandi squadre di serie A, la Coppa Italia giunta agli ottavi di finei ad eliminazione diretta, nel weekend tra il 12 e il 14 Gennaio saranno ben 8 le gare trasmesse in esclusiva dalla RAI. Mercoledì 16 gennaio alle ore 18.20 da Gedda, Arabia Saudita, Milan e Juventus si contendono il trofeo tra la vincitrice del campionato e la finalista della scorsa Coppa...

Biglietti Supercoppa Italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Juventus - Allegri sorride in vista della finale di Supercoppa Italiana : Cancelo parzialmente in gruppo : L’esterno portoghese ha quasi recuperato dall’infortunio subito alla fine del 2018, lavorando parzialmente con i compagni nella seduta odierna A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juventus ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno ...