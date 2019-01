“Su Parigi ho grande fiducia” | scriveva Angela Grignano | l’italiana ferita nell’esplosione

“Se noi abbiamo “spelacchio” i francesi hanno “Suppostacchio” : i social sbeffeggiano il presunto albero di Natale-dildo di Parigi ma la notizia e fake : “Per quelli che piangono su Spelacchio e su Spezzacchio, questo è l’albero di Natale di Parigi” twitta, senza prendersi poi la briga di smentire, una decana del giornalismo disincantato ed estero come Maria Giovanna Maglie. E sbatte il mostro in prima pagina, postando la foto del presunto totem natalizio che in questi giorni farebbe oscena mostra di sé a Place Vendom (mica a Pigalle), uno degli angoli più sofisticati della Ville Lumière. ...