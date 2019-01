Stop di Salvini a liberalizzazione della cannabis | “Non passerà mai” Silenzio del M5s

Cannabis - Matteo Salvini Stoppa il ddl M5s : "Non passerà mai" : Matteo Salvini stoppa il ddl del M5s sulla Cannabis. "Non passerà mai e non è nel Contratto di governo", ha detto il ministro dell'Interno, a margine dell'inaugurazione della sede dell'Ugl a Milano, rispondendo a una domanda sulla proposta di legge del senatore pentastellato Matteo Mantero.Il ddl, presentato lo scorso 9 gennaio, consentirebbe "a determinate condizioni, la coltivazione della Cannabis, in forma individuale (fino a 3 ...

Salvini Stoppa Conte sui migranti e minaccia : “Senza fondi ai disabili no al reddito di cittadinanza” : Al capogruppo del Pd Graziano Delrio dobbiamo il titolo della giornata: «L’editto di Varsavia». In una manciata di minuti Matteo Salvini rimette in discussione il ruolo del premier Giuseppe Conte, protagonista del negoziato sulla nave Seawatch carica di migranti, e minaccia la colonna portante del contratto, almeno per il M5S: «Non voto il reddito ...

Migranti - Salvini : non cambio idea e non mollo - Stop ong e scafisti : Roma, 9 gen., askanews, - 'Io non cambio idea, non si molla. stop ong, stop scafisti'Lo ha scritto su Twittter Matteo Salvini commentando la rilevazione di Sky Tg24 secondo cui il 63% dei partecipanti ...

Migranti - Conte : «Nessuno sbarco? Limite a rigore - manderò un aereo». Ira Salvini : «Stop a Ong - non mollo» : Arrivata al diciottesimo giorno, l'odissea dei 49 Migranti bloccati a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye al largo di Malta fa deflagrare lo scontro all'interno del governo e porta...

Ma Salvini : nessuno nel governo pensi a cedimenti - Stop scafisti : Roma, 8 gen., askanews, - Contro gli scafisti non è pensabile alcun 'cedimento' da parte del governo, se qualcuno ci sta pensando se ne assumerà 'la responsabilità'. Lo ha detto Matteo Salvini durante ...

Violanza stadi - Salvini ribadisce : 'Stop partite è sconfitta del calcio' : 'Sono convinto che chiudere le curve e sospendere le partite per colpa di pochi delinquenti sia la sconfitta del calcio'. Lo ribadisce su Twitter il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Razzismo - il Napoli non segue Salvini : Stop alle partite in caso di cori : Il Napoli calcio non intende seguire Matteo Salvini. La società azzurra conferma la linea della fermezza, confermando l’intenzione di prendere iniziative in campo, anche clamorose, se si ripetessero cori razzisti durante le partite. A riferirlo è l’agenzia l’Adnkronos che cita fonti del club partenopei, dopo il tavolo sulla sicurezza di ieri e le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sull’intenzione di non fermare ...

Sindacato Usb dei vigili del fuoco denuncia Salvini : “Stop al porto abusivo della divisa” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini indossa abusivamente le divise delle forze dell’ordine. Lo sostiene il Sindacato Usb vigili del fuoco, citando l’articolo 498 del Codice penale: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un cor...