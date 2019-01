Stati Uniti - NYT non molla e rilancia indagini FBI su Trump-Russia : La nomina del Direttore FBI non è di natura politica e il mandato dura 10 anni. Trump licenziò Comey con una lettera e il direttore FBI lo venne a sapere dalla tv. In molti sospettarono che il ...

Negli Stati Uniti il governo non era mai stato chiuso così a lungo : Lo "shutdown" dovuto al disaccordo tra Trump e i Democratici sul muro al confine col Messico va avanti da 22 giorni

Stati Uniti - l'inflazione rallenta a dicembre ma era atteso : rallenta ancora l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di dicembre , anche se il dato appare in linea con le attese. Secondo il Bureau of Labour Statistics, BLS, americano, i prezzi al consumo hanno ...

Gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare i loro soldati dalla Siria - dice l’esercito americano : Un portavoce dell’esercito statunitense ha annunciato che gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare i loro soldati dalla Siria, come annunciato dal presidente americano Donald Trump lo scorso 19 dicembre. L’annuncio è stato inaspettato, visto che domenica scorsa il consigliere

Mef : rinviata missione Tria negli Stati Uniti per 'shutdown' : rinviata la missione del ministro dell'economia e delle Finanze, Giovanni Tria, negli Stati Uniti. In una nota stampa il Mef scrive: "d'intesa con le Autorità statunitensi si è deciso di rinviare la missione istituzionale a Washington del ...

Forse c’è una nuova strategia degli Stati Uniti in Medio Oriente : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha fatto un importante discorso al Cairo e ha detto due cose importanti: Obama ha sbagliato tutto e l'Iran va fermato ad ogni costo

The Wall : Roger Waters vorrebbe suonare l'album sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti : Roger Waters continua a dire la sua e continua a usare la musica per veicolare i suoi messaggi politici senza avere paura delle conseguenze. L'agenzia di stampa francese France-Press ha recentemente scritto che Waters vorrebbe eseguire dal vivo l'intero album The Wall lungo la frontiera che separa il Messico dagli Stati Uniti. La provocazione Tra i più celebri dischi dei Pink Floyd, pubblicato nel 1979, The Wall rappresenta un potente strumento ...

Stati Uniti - a causa dello shutdown Trump non va al Forum economico di Davos : L'impatto dello shutdown sull'economia Usa - Lo shutdown costa all'economia americana circa 1,2 miliardi di dollari a settimana: lo scrive Politico citando le stime del capo dei consiglieri economici ...

FCA ha concordato il pagamento di 800 milioni di dollari negli Stati Uniti per chiudere il caso delle emissioni dei motori diesel : Fiat Chrysler Automobilies (FCA) pagherà circa 800 milioni di dollari per il caso sulle emissioni falsate dei suoi motori diesel negli Stati Uniti, emerso nel gennaio del 2017. La società ha concordato la cifra con il governo statunitense. Per quanto

Stati Uniti - Trump : 'Se lo shutdown continua non vado al Forum economico di Davos' : Donald Trump non andrà al World Economic Forum di Davos il 22 gennaio , se negli Stati Uniti proseguirà lo stallo sullo shutdown . Lo ha detto il presidente americano, prima di partire per il confine ...

Guerra dei dazi - Stati Uniti e Cina avvicinano posizioni. Governo cinese : “Passi in avanti su temi strutturali” : Cina e Stati Uniti segnalano progressi verso la risoluzione della Guerra dei dazi, al termine dei tre giorni di colloqui sul commercio bilaterale che si sono conclusi a Pechino tra le delegazioni cinesi e statunitensi. Cina e Stati Uniti hanno "gettato le fondamenta" per risolvere la disputa tariffaria in corso tra le due grandi economie dopo "estesi, profondi e dettagliati" colloqui, ha fatto sapere il Ministero del Commercio cinese: le ...

Turchia attaccherà i curdi in Siria a prescidere dalle azioni degli Stati Uniti - : L'operazione turca pianificata nella Siria nordorientale non dipende dal ritiro delle truppe americane dalla regione. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlüt Cavusoglu. Le sue parole ...