Spoiler Il Segreto | Severo perderà tutto ma non l' amore di sua moglie

Spoiler Il Segreto : Severo nei guai - Fernando offre un'ingente somma di denaro a Carmelo : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato allo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo e sempre ricco di emozionanti colpi di scena. Purtroppo gli Spoiler dei prossimi episodi italiani non sono per niente piacevoli, perché rivelano che uno storico personaggio si troverà in una bruttissima situazione. Si tratta di Severo Santacruz, che dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco della giornalista Irene ...

Spoiler Il Segreto : Adela colpita alla testa da un proiettile - Francisca in pericolo : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni di fine gennaio, svelano che Raimundo sarà sempre più in ansia per le sorti della moglie, lontana da casa da molto tempo. Adela, nel frattempo, verrà aggredita brutalmente da Basilio, mentre Isaac svelerà ad Elsa la verità sulla gravidanza di Antolina. Il Segreto anticipazioni: Raimundo preoccupato ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Prudencio rischia di morire - Maria nega di amare Fernando : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sullo sceneggiato iberico “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere la settimana prossima, Prudencio Ortega rischierà di passare a miglior vita perché la sua salute si aggraverà. Maria Castaneda invece, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, farà venire un sospetto a Francisca Montenegro. In ...

Il Segreto Spoiler spagnoli - puntate 1987-1990 : Gonzalo torna alla villa : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 16,15 circa. Le puntate trasmesse in Spagna dal 7 all'11 gennaio 2019 e relative ai capitoli 1987/1990, vedono protagonisti Maria Castaneda, Fernando Mesia e Martin Castro alias Gonzalo. Quest'ultimo, dopo essere andato via dalla Casona, decide di tornarvi creando molto scompiglio. Fernando in particolare, si domanda se il suo antagonista di ...

Spoiler Il Segreto : Elsa interrompe lo scambio delle fedi tra Isaac e Antolina : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate trasmesse a marzo, si soffermano su Elsa Laguna, interpretata dall'attrice Alejandra Meco. La ragazza, infatti, deciderà di sabotare le nozze di Isaac per dimostrare la malafede di Antolina. Anticipazioni, Il Segreto: Elsa scopre le bugie di Antolina Elsa Laguna diventerà l'eroina ...

Il Segreto - Spoiler del 10 e 11 gennaio : Elsa è viva - Julieta non annulla le nozze : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto, relative alle puntate che andranno in onda il 10 e 11 gennaio a partire dalle 16,20 su canale 5: scopriremo tutte le novità su Puente Viejo e le vicende dei suoi abitanti. Nei nuovi episodi, vedremo che Carmelo verrà a conoscenza del fatto che la moglie gli ha mentito e che continua a ricevere minacce anonime, mentre un grande colpo di scena scuoterà ancora una volta la vita di ...

Spoiler Il Segreto : Dolores Miranar lascia Puente Viejo - Catalina consola Tiburcio : Nuovo appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap opera che oltre alla fascia pomeridiana su Canale 5, va in onda anche il martedì in prima serata su Rete 4. Le anticipazioni delle puntate italiane che verranno trasmesse a febbraio 2019, rivelano che un personaggio storico lascerà provvisoriamente Puente Viejo. Stiamo parlando di Dolores Miranar che partirà per effettuare il giro del mondo in 150 giorni. In un primo momento la negoziante penserà ...

Spoiler Il Segreto : Antolina sposerà Isaac - Elsa farà di tutto per fermarli : La bella Elsa Laguna diventerà nelle prossime settimane uno dei personaggi di maggiore rilievo de Il Il Segreto e riuscirà a riavvicinarsi al fascinoso Isaac Guerrero, interpretato da Ibrahim Al Shami. Il ritorno di fiamma, però, sarà rovinato dalle novità che riguardano Antolina. Lei, infatti, annuncerà di essere incinta di Isaac. L'uomo, a questo punto, dovrà valutare con attenzione il da farsi e penserà di rivolgersi a Don Anselmo, ...

Spoiler Il Segreto puntate spagnole : ritorna Gonzalo e tenta di ammazzare la Montenegro : Pronti per un nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti la fortunata soap opera Il Segreto, che continua ad essere uno dei prodotti di punta del daytime di Canale 5, ma anche della prima serata di Rete 4. Oggi vogliamo fornirvi un po' di anticipazioni che arrivano direttamente dalle puntate spagnole della soap, che il pubblico italiano avrà modo di vedere prossimamente in onda sulle reti Mediaset, le quali saranno caratterizzate anche ...

Spoiler Il Segreto : Isaac confessa di avere ucciso Jesus : Le principali anticipazioni sulla soap-opera de Il Segreto (in onda su Canale 5 anche la domenica per il mese di gennaio) riguardano Antolina: nel corso delle puntate che in Italia vedremo dal 13 al 18 gennaio vedremo Antolina chiedere ad Elsa perché cercava Isaac in Paese se lo immaginava morto, ma non ottiene risposta alla scomoda domanda. Naturalmente Elsa non può dirle che sta cercando di sposarlo, anche se questo comporta il fatto che dovrà ...

Spoiler Il Segreto : Gonzalo torna da Cuba per uccidere Donna Francisca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che intrattiene da diversi anni i telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a marzo si soffermano su Donna Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. La Donna, infatti, verrà raggiunta da alcuni proiettili sparati da Gonzalo, tornano a Puente Viejo per vendicarsi della matrona. Il Segreto: Donna Francisca e Raimundo ...

Spoiler Il Segreto : Prudencio scopre la malattia di Fernando - Raimundo preoccupato : Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sullo sceneggiato spagnolo “Il Segreto”, sempre ricco di colpi di scena. Negli episodi italiani della prossima settimana, il perfido Prudencio Ortega scoprirà la malattia dello spasimante di sua moglie Julieta Uriarte: Fernando Mesia, infatti, ha dei vuoti di memoria. Raimundo Ulloa, invece, continuerà a stare in pensiero per la moglie Francisca Montenegro, scomparsa dalla sua villa senza dargli ...

Spoiler Il Segreto : il fratello di Saul viene minacciato dalla moglie Julieta : L’appassionante e famosa telenovela di origini iberiche “Il Segreto”. prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, continua a stupire con numerosi colpi di scena. Gli Spoiler delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a marzo 2019, annunciano che Julieta Uriarte, dopo aver riabbracciato finalmente il suo amato Saul Ortega vivo e vegeto nelle boscaglie di Puente Viejo, darà inizio alla sua vendetta. La nipote di ...

Spoiler Il Segreto : Julieta vuole uccidere Prudencio : Julieta è uno dei personaggi più amati della soap e nei suoi tratti ricorda un po’ l'indimenticabile Pepa: nelle puntate che saranno trasmesse in Italia nel prossimo periodo, probabilmente intorno a metà febbraio, si vedrà la Uriarte, letteralmente all'attacco contro Prudencio. Anticipazioni Il Segreto: Saul è vivo, Julieta punta una pistola contro Prudencio Attenzione, quindi, ai numerosi colpi di scena che ci attendono nelle prossime puntate: ...