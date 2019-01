Speed skating | Europei 2019 | Francesca Lollobrigida | SEI GRANDISSIMA! Bronzo all-round

Speed skating - Europei 2019 : Francesca Lollobrigida INDOMABILE - è seconda nei 1500 metri! Ora si gioca la medaglia all-round nei 5000! : Signore e signori questa è Francesca Lollobrigida, che prestazione pazzesca dell'azzurra nei 1500 metri femminili degli Europei all-round di Speed skating a Collalbo (Italia). Sull'anello di ghiaccio tricolore l'azzurra si è superata affrontando a viso aperto le più grandi atlete del Vecchio Continente, mettendo grinta e determinazione nel suo darsi. 1'57"996 il riferimento per Lollobrigida che, avendo anche il riferimento di Antoinette de ...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : in campo Seppi a Sydney - Lollobrigida pazzesca nello Speed skating! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...

LIVE Speed skating - Europei Collalbo 2019 in DIRETTA : Francesca Lollobrigida prosegue la sua rincorsa al podio! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2019 di Speed skating a Collalbo (Italia). Un’altra giornata di grandi gare ci attende sull’anello di ghiaccio del Bel Paese. Nel day-1 Francesca Lollobrigida ci ha emozionato nella graduatoria dell’all-round, chiudendo al secondo posto alle spalle della sola olandese Antoinette de Jong. Pertanto per la romana le chance di essere della partita per il ...

Speed skating oggi (12 gennaio) - Europei Collalbo 2019 : gli orari delle gare e come vederle gratis in tv e streaming : Seconda giornata di gare agli Europei di Speed skating di Collalbo: verranno assegnati i titoli allround femminile e sprint maschile e si disputeranno le prime prove allround maschile e sprint femminile, che si completeranno poi domenica. oggi dunque sapremo se Francesca Lollobrigida riuscirà a salire sul podio continentale dato che ieri, a metà delle fatiche previste era in seconda posizione. Concluderanno le loro fatiche anche Mirko Giacomo ...

Speed skating - Europei Collalbo 2019 : nella classifica sprint maschile David Bosa è 11° dopo due prove. 15° Mirko Nenzi - guida Kai Verbij : Va in archivio la prima giornata degli Europei di Speed skating aperti oggi a Collalbo: nella giornata che al femminile ha visto Francesca Lollobrigida chiudere terza sia sui 500 che sui 3000 metri, con tanto di secondo posto nella classifica allround femminile, al maschile invece si sono disputate le prime due prove della classifica sprint, ovvero i 500 ed i 1000 metri. Due rappresentanti azzurri ai nastri di partenza, David Bosa, al momento ...

Speed skating - Europei 2019 : FORMIDABILE Francesca Lollobrigida! E’ terza anche nei 3000 metri e seconda all-round! : Francesca Lollobrigida continua a dare spettacolo agli Europei di Speed skating 2019 di Collalbo (BZ). Dopo il terzo posto nei 500 metri, l’azzurra ha conseguito il medesimo risultato anche nei 3000: al giro di boa è seconda nella classifica all-round ed il sogno di una medaglia inizia a prendere concretamente forma. Sulla pista all’aperto situata in Alto Adige, la romana ha fermato il cronometro sul tempo di 4’11″282, ...

LIVE Speed skating - Europei Collalbo 2019 in DIRETTA : inizia bene la corsa al podio di Francesca Lollobrigida. L’azzurra è seconda dopo la prima giornata! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di Speed skating: oggi, venerdì 11 gennaio, a Collalbo inizierà la rassegna continentale. Saranno otto gli azzurri impegnati (sette effettivi più una riserva) sull’ovale italiano alla ricerca dei titoli allround e sprint. Per quanto riguarda gli uomini per l’allround saranno in pista Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Gabriele Galli, con Michele ...

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : Dakar in tempo reale - Lollobrigida esaltante nello Speed skating : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, venerdì 11 gennaio. Si avvicina il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre si sono completate le qualificazioni degli Australian Open a Melbourne ed Andreas Seppi è sceso in campo per le semifinali a Sydney. Dopo questa scorpacciata di tennis arriverà la 10 km sprint maschile di biathlon, ma per gli Sport ...

Speed skating - Europei Collalbo 2019 : Francesca Lollobrigida parte benissimo ed è terza nei 500 metri! : Ottimo inizio a Collalbo per Francesca Lollobrigida negli Europei allround di Speed skating: l’azzurra ha centrato un grande terzo posto nella prime delle quattro prove in programma. Sui 500 metri l’italiana ha chiuso al terzo posto facendo segnare il personale in 39″56, rafforzando così i suoi propositi di podio. I 500 metri sono la prova più importante perché fanno da “unità di misura” per le altre prove e ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 11 gennaio : Europei di Speed skating e short track - c’è il biathlon a Oberhof : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...

Speed skating - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per la rassegna continentale a Collalbo. Fari puntati su Francesca Lollobrigida : Da domani si comincia. La stagione dello Speed skating è alla prima fermata di quelle importanti: dall’11 al 13 gennaio infatti l’anello di ghiaccio di Collalbo (Italia) sarà teatro di sfide interessanti negli Europei 2019. Un contesto nel quale gli atleti e le atlete del pattinaggio velocità pista lunga vorranno centrare il bersaglio grosso, andando a caccia del titolo continentale. Appuntamento dunque nell’Arena Ritten dove la Nazionale ...

Speed skating - Europei 2019 : Andrea Giovannini a caccia del piazzamento e della continuità : Il momento tanto atteso si avvicina. Dall’11 al 13 gennaio, l’anello di ghiaccio a Collalbo (Italia) sarà teatro di grandi sfide per il primo vero appuntamento internazionale del 2019 dello Speed skating. Gli Europei animeranno la scena e gli atleti più forti del Vecchio Continente esprimeranno il loro 100% per regalare emozioni al pubblico presente. L’Italia vorrà fare bella figura, giocando in casa. Le motivazioni non ...