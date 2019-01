Spazio | Crew Dragon | volo posticipato a febbraio

meteoweb.eu

: Il primo volo di test di Crew #Dragon si fa attendere #SpaceX - ASI_spazio : Il primo volo di test di Crew #Dragon si fa attendere #SpaceX - UgoBaroni : La capsula Crew Dragon di SpaceX è pronta al lancio da una piattaforma storica @Focus_it - Step_981 : La capsula Crew Dragon di SpaceX è pronta al lancio da una piattaforma storica -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Il primodi test disi fa attendere. La navetta di SpaceX dedicata al trasporto degli astronauti parte del programma Nasa CommercialProgram non volerà prima di, a causa del blocco parziale dei fondi governativi che ha limitato le attività dell’ente spaziale americano.Demo Mission-1, questo il nome della prima missione, sarebbe dovuta partire dal launch pad di Cape Canaveral il 17 gennaio a bordo del razzo Falcon 9, per unsenza equipaggio volto a dimostrare l’efficienza dei sistemi di bordo. La navetta – riporta Global Science – si sarebbe dovuta agganciare alla Stazione Spaziale per poi tornare sulla Terra con uno splashdown nell’oceano. Se tutto andrà come previsto durante ilinaugurale, SpaceX effettuerà una seconda missione, la Demo Mission 2, in programma per giugno, che avrà a bordo gli astronauti Nasa Bob Behnken e Doug ...