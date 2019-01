Spalletti | Inter | vinciamo la Coppa Icardi e Skriniar pilastri del futuro

Inter - Spalletti : 'Icardi e Skriniar sono imprescindibili. Mercato e Mourinho...' : PORTE CHIUSE - 'Sarà molto più simile ad una partita di allenamento, come quelle che svolgiamo durante la settimana; senza pubblico viene tolta quell'emotività che è giusto che questo sport abbia. Si ...

Inter - Spalletti : 'Gara a porte chiuse? Facciamo una riflessione' : 'Sarà molto più simile a una partita di allenamento, come quelle che svolgiamo durante la settimana; senza pubblico viene tolta quell'emotività che è giusto che questo sport abbia. Si è dato un ...

Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia : Spalletti con Martinez e Keita : INTER BENEVENTO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 18, San Siro, sponda Inter, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Spalletti e i giallorossi campani di Cristian Bucchi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. Gli […] L'articolo Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia: Spalletti con Martinez e Keita ...

Calciomercato Inter - Spalletti in bilico. È Simeone il grande sogno : Calciomercato Inter – I nerazzurri hanno intenzione di non fare alcun movimento di rilievo nel corso della sessione invernale di Calciomercato in corso in questo mese di gennaio. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, infatti ritiene la rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti assolutamente adeguata alle competizioni che attendono la squadra meneghina ed […] L'articolo ...

Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia : Spalletti con Martinez e Keita : INTER BENEVENTO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 18, San Siro, sponda Inter, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Spalletti e i giallorossi campani di Cristian Bucchi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. Gli […] L'articolo Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia: Spalletti con Martinez e Keita ...

Inter - futuro di Spalletti a rischio : via se Nainggolan non si "sveglia" : Secondo la Gazzetta dello Sport , i destini del tecnico e del centrocampista nerazzurri sarebbero incrociati. Durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, Spalletti si è impuntato con i Suning: ...

Inter - rebus Spalletti : tutto dipende da Nainggolan : Se lo riporta all'ovile, il mondo Inter può chiudere un occhio. Altrimenti la sua parola rischia di pesare meno nei prossimi briefing di mercato. Nel nuovo corso nerazzurro Steven Zhang, diventato ...

Inter - Benatia la richiesta di Spalletti : ecco la risposta della Juventus : Inter Benatia – L’Inter cerca un rinforzo in difesa, quest’ultimo sembra dover arrivare proprio dalla Juventus. I bianconeri non hanno però molta intenzione di cedere giocatori alle dirette concorrenti e così come stanno cercando di alzare un muro per Rugani alla Roma, stanno tentando di farlo anche con l’Inter. leggi anche —> Napoli, Kouamé è azzurro […] L'articolo Inter, Benatia la richiesta di ...

Inter - Spalletti : “Calciomercato - il colpo potrebbe essere in casa” : Intervistato da Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato dell’anno appena iniziato auspicando che sia migliore di quello trascorso: “Sicuramente, sia per quelli dentro che fuori dal campo perché ci vuole la partecipazione di tutti”. LEGGI ANCHE: Godin Inter, accordo vicino a parametro zero con il difensore: i dettagli Inter, Spalletti: “Quello che ho […] L'articolo Inter, Spalletti: ...

Gabigol sfida l'Inter : "Voglio parlare con Spalletti" : Grana per i nerazzurri; l'attaccante brasiliano spera in una chance. Ma si apre uno spiraglio in Premier

Inter - Spalletti all'ultima spiaggia neroazzurra : a cosa è costretto a puntare - voto 7 : Quattro ko in un girone sono troppi per puntare al massimo, ma non ingannino: l' Inter è migliorata. È più squadra e ha moltiplicato i modi di vincere. Nessuno è peggiorato (a parte Perisic fermo nelle sue contraddizioni), vedi Joao Mario, oppure Icardi: 8 reti in meno, ma una caratura ormai mondial

Inter - Nainggolan non è sul mercato : l'allenatore Spalletti lo vuole tenere : L'Inter è riuscita a chiudere l'anno con un importante successo sabato al Castellani contro l'Empoli grazie al gol messo a segno da Keita Balde al 72'. Un match che ha visto il ritorno in campo di Radja Nainggolan che, dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona, è stato sospeso dalla società nerazzurra e multato. Una sospensione che gli ha fatto saltare il big match contro il Napoli e lo ha ...

Inter - la decisione di Spalletti sul futuro di Nainggolan : Stando a Sky Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di rinunciare a Radja Nainggolan . Il tecnico di Certaldo vuole la permanenza dell'ex Roma, che dunque potrebbe restare ...

Calciomercato Inter - no a Mourinho : Ausilio va avanti con Spalletti. : Non è che dico no, io vorrei lui e Messi, vorrie avere tutti i migliori calciatori del mondo. Ma ci sono momenti in cui te lo puoi permettere e altri momenti in cui, in modo sincero, devi dire ...