Slopestyle – Coppa del mondo | Loris Framarin chiude la top ten a Kreischberg

Snowboard - Coppa del Mondo Kreischberg 2019 : Roisland e Onitsuka vincono nello Slopestyle - decimo Framarin : Giornata di finali per quanto riguarda la seconda gara stagionale nello Slopestyle per la Coppa del Mondo di Snowboard: atleti in scena a Kreischberg, in terra austriaca. In casa Italia c’è da sottolineare il risultato di Loris Framarin, alla terza gara in carriera nel massimo circuito, che ha centrato la finale, cogliendo così il miglior risultato: chiude decimo, con il punteggio di 35.85. A vincere è il norvegese Mons Roisland: la ...

Snowboard - Coppa del Mondo Kreischberg 2019 : uno strepitoso Loris Framarin vola in finale nello Slopestyle : Secondo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard nella specialità dello Slopestyle: atleti impegnati in quel di Kreischberg, Austria. Sono andate in scena oggi le qualifiche, con alcuni risultati di rilievo in casa Italia. Uno strepitoso Loris Framarin, classe 1998, riesce ad agguantare una clamorosa finale diretta: 77.91 il suo miglior punteggio, che vale la terza piazza nel primo raggruppamento. Domani potrà giocarsi ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Slopestyle 2019 : rinviate a domani le qualificazioni femminili di Font Romeu : Oggi erano in programma le qualificazioni femminili della gara di slopestyle a Font Romeu (Francia), prova valevole per la Coppa del Mondo 2019 di questa disciplina dello sci freestyle. Le ragazze, però, non sono scese in pista a causa delle avverse condizioni meteo e dunque il turno preliminare è stato rinviato a domani (ore 13.45) insieme alla prova maschile, già schedulata per venerdì 11 gennaio. Nel weekend, invece, andranno in scena le ...

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2018 : Cai e Otsuka si impongono nello Slopestyle : Primo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di Snowboard per quanto riguarda la specialità dello Slopestyle. Gara in scena in quel di Secret Garden (Cina): ad imporsi sono stati il giapponese Takeru Otsuka e la padrona di casa Xuetong Cai. Strepitosa la prova del giapponese, addirittura classe 2001, che si era già fatto notare in Cina per lo splendido secondo posto a Pechino nel Big Air (aveva vinto nella specialità a Modena). Oggi ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Slopestyle : Sildaru e Born primeggiano in qualifica a Stubai - out Silvia Bertagna : A Stubai (Austria) si sono disputate le qualificazioni della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, disciplina di sci freestyle. Subito spettacolo in vista delle finali che si disputeranno tra domani e sabato (meteo permettendo, il programma è già stato rivoluzionato in partenza). FEMMINILE: L’estone Kelly Sildaru mette subito la testa davanti a tutte (97.00) e fa capire di essere la ragazza da battere in questa ...

Snowboard - definita la squadra azzurra di Slopestyle per la tappa di Coppa del Mondo a Stubai : Bertagna, Nakab, Morone e Monteleone: ecco la squadra di Coppa del Mondo per la tappa di slopestyle a Stubai Silvia Bertagna ed Elisa Maria Nakab tra le donne, Kilian Morone e Rene Montelone per gli uomini: saranno questi gli atleti della nazionale italiana che parteciperanno alla prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di slopestyle freestyle in programma sabato 24 novembre a Stubai, in Austria. Dopo le due prove di big air (Cardrona e ...