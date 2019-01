Slittino femminile | Coppa del Mondo Sigulda 2019 | Tatyana Ivanova precede Geisenberger

Coppa del mondo di Slittino naturale : dominio italiano nel femminile - argento per Gruber tra gli uomini : Coppa del mondo di slittino naturale, tappa d’apertura in quel di Kühtai dominata dai colori azzurri sia tra gli uomini che nel femminile Due gare, due doppiette. L’Italia si conferma la regina indiscussa del singolo femminile nella Coppa del mondo di slittino naturale: come nell’opening stagionale di Kühtai, Evelin Lanthaler e Greta Pinggera si ripetono prendendosi il primo e il secondo gradino del podio, dove sono ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Taubitz beffa Geisenberger - strepitosa Andrea Voetter quarta : Una crescita costante, un talento cristallino, ancora tutto da scoprire. Julia Taubitz va a prendersi all’età di 22 anni la prima vittoria in Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. La teutonica, strepitosa nell’inizio di questa stagione, è riuscita a battere nella terza tappa del massimo circuito internazionale, in quel di Calgary, la compagna di squadra e grandissima favorita Natalie Geisenberger. Può esultare anche ...