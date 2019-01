Sicilia | tagli in finanziaria | associazioni antimafia in commissione Cultura

Giletti : “Salvatore Battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo”. Poi il regalo da parte di La7 per il giovane Siciliano : Massimo Giletti dichiara la sua vicinanza a Salvatore Battaglia e alle sorelle Napoli, poi un momento emozionante per tutti gli ospiti nello studio di Non è l’Arena, tutti visibilmente commossi per il gesto di solidarietà verso il giovane coraggioso. L'articolo Giletti: “Salvatore Battaglia e le sorelle Napoli io non le mollo”. Poi il regalo da parte di La7 per il giovane siciliano proviene da Il Fatto ...