Sicilia | il governo Musumeci taglia i fondi all’Antiracket e alle associazioni antimafia

Sicilia - M5S : "Rete ospedaliera - altro che ok. Le bugie di Razza-Pinocchio servono a poco - questo governo rischia la clamorosa bocciatura" : ... che ha omesso dolosamente di riferire ai giornalisti di dovere ottemperare alle prescrizioni dei Ministeri della Salute e dell'Economia per allineare la rete ospedaliera, approvata con i voti della ...

Sicilia : Corrao (M5S) - 'da governo Conte risposte sprint altro che Delrio' : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - "Dalla trazzera all’impegno ministeriale: avere il M5S al governo del Paese è una garanzia per i Siciliani. Bene l’iter per un commissario straordinario per fare partire lavori per 300 milioni di euro per le nostre strade. Dal governo Conte risposte sprint per la Sicil

Sicilia. Lupo : su esercizio provvisorio governo costretto a dietrofront : "Il governo Musumeci ha fallito l'obiettivo,mille volte dichiarato, di approvare Bilancio e Legge di Stabilità entro l'anno ed è stato pertanto costretto a fare dietrofront e presentare l'esercizio ...

Sicilia : Musumeci - altro che governo del nulla - no ai grandi proclami : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - "altro che 'governo del nulla' o che 'non lavora'. Noi non siamo abituati ai grandi proclami, agli annunci clamorosi, con i 'faremo'. Io non vi ho mai parlato di cose che faremo ma di cose che abbiamo fatto". Così il governatore Siciliano Nello Musumeci incontrando la

Etna - Faraone : “Il governo già 2 mesi fa promise i soldi alla Sicilia” : “Due mesi fa, il 27 ottobre, Di Maio arrivo’ in Sicilia per la passerella Facebook, all’indomani del nubifragio e del terremoto, due eventi drammatici che misero in ginocchio la Sicilia orientale. Oggi ritorna in quelle zone e come un disco rotto ripete che faranno subito, faranno presto. A Biancavilla, dove la scuola Guglielmo Marconi fu fortemente danneggiata dal sisma dell’ottobre scorso, insieme al suo compare ...

Sicilia - la Finanziaria natalizia del governo Musumeci. Ma ci sono i numeri all'Ars? : Al lavoro Nello Musumeci, presidente della Regione, e Gaetano Armao, assessore all'Economia. Pochi giorni alla chiusura del 2018 e la mancata approvazione del bilancio comporterebbe l'esercizio provvisorio. Opzione questa che si vorrebbe scongiurare, pertanto il testo è stato ...

GOVERNO M5S È CON LA Sicilia - SIGLATA INTESA STATO-REGIONE. : ... tristemente consolidata dalla vecchia politica, di utilizzare la SICILIA come granaio di voti per poi disinteressarsi delle sue problematiche. Il nostro obiettivo è che la SICILIA possa rilanciarsi ...

Una task force per le infrastrutture in Sicilia - ok del Governo Musumeci : al via il primo incontro operativo : ' Il Governo Musumeci prosegue Falcone sta facendo dell'interlocuzione costante con il mondo dell'impresa, del lavoro e dell'associazionismo una via privilegiata per rafforzare le azioni da mettere ...

CARCERI – Fleres - Siciliani verso al costituente - : il governo regionale rifinanzi il lavoro nelle carceri : "Il carcere priva i detenuti della libertà ma non può privarli della dignità – dichiara Salvo Fleres, coordinatore di "Siciliani verso la costituente", in occasione del settantesimo anniversario della ...

Sicilia. Sammartino : in variazioni di bilancio la scure del governo su norme di sostegno : "Gli indici di povertà assoluta e relativa in Sicilia hanno raggiunto percentuali preoccupanti e il conseguente sovraindebitamento delle famiglie siciliane è nettamente cresciuto negli ultimi anni, ma ...

Trivellazioni off-shore. Catanzaro : le coste Siciliane non si toccano - governo regionale chieda revoca autorizzazioni : "Le coste siciliane ed il sottofondo marino in un'area a forte rischio geologico e di fondamentale importanza da un punto di vista archeologico, ambientale rischiano di essere definitivamente ...

Sicilia - governo Musumeci cambia rendiconto : shock della Corte Conti : La Corte dei Conti Siciliana ha contestato al governo del presidente Nello Musumeci di avere sostituito il rendiconto generale della Regione per il 2017, già parificato dai giudici a luglio, con un ...

Maltempo - il governo dichiara lo stato di emergenza in Sicilia : Approfondimenti Maltempo, apocalisse in provincia di Palermo: e il Premier Conte vola in Sicilia 4 novembre 2018 A Palermo è il giorno del dolore, in Cattedrale i funerali delle nove vittime di ...