Short track oggi 12 gennaio | Europei 2019 | orario d’inizio delle gare e come vederle in

Short track – Italia perfetta nella prima giornata degli Europei! : A Dodrecht, in Olanda, Valcepina, Maffei, Sighel, Dotti e Antonioli avanti in tutte le distanze individuali, Confortola in due su tre ed entrambe le staffette già qualificate per le semifinali Si aprono alla grande gli Europei di Dordrecht per l’Italia dello Short Track. In Olanda, nella giornata d’esordio dedicata alle batterie di qualificazione, la Nazionale degli allenatori Anthony Barthell ed Assen Pandov centra il pass per ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 11 gennaio : Valcepina parte forte nello Short track - Pittin chiamato alla rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...

Short track - Europei 2019 : l’Italia parte con il piede giusto. Bene Valcepina e Dotti : Buon inizio per l’Italia agli Europei di Short track in corso di svolgimento a Dordrecht. E’ stata una mattina positiva per i colori azzurri nelle qualificazioni dei 500m e 1500m. Martina Valcepina comincia subito nel modo giusto, vincendo la sua batteria nei 500m davanti alla britannica Kathryn Thomson e alla francese Tifany Huot Marchand e passando dunque ai quarti di finale. Si qualificano anche Arianna Sighel e Cecilia Maffei, ...

LIVE Short track - Europei 2019 in DIRETTA : prime batterie per gli azzurri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2019 a Dordrecht (Olanda). Sul ghiaccio orange si preannuncia un day-1 decisamente interessante nel quale le più forti selezioni del Vecchio Continente si confronteranno per andare a caccia delle medaglie. Tante gare nel programma odierno con due sessioni (diurna e serale) per consentire al pubblico di non perdersi neanche un istante del darsi in pista sull’anello ...

Short track - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per la rassegna continentale a Dordrecht. Martina Valcepina riferimento azzurro : Scattano domani gli Europei 2019 di Short track a Dordrecht e l’Italia cerca in Olanda il primo podio stagionale. Finora la squadra azzurra non è ancora riuscita a centrare questo traguardo nelle prime tre tappe di Coppa del Mondo, ma lo ha solo sfiorato con Martina Valcepina e con le due staffette. Proprio i due quartetti sia femminile sia maschile rappresentano due carte molto importanti da medaglia per l’Italia nell’ormai imminente rassegna ...

Short track - Europei di Dordrecht : l’Italia pronta a scendere in pista - il programma delle gare : In Olanda gli azzurri degli allenatori Barthell e Pandov si preparano all’esordio di domani nella rassegna continentale. Speranze tricolori con Martina Valcepina e per entrambe le staffette Preparativi ultimati a Dordrecht, in Olanda, dove da domani prendono il via i Campionati Europei 2019 di Short Track. Il nuovo anno parte così con un grandissimo appuntamento a cui parteciperà anche l’Italia degli allenatori Anthony Barthell ...

Short track - Martina Valcepina pronta per gli Europei di Dordrecht : “gareggiare in Olanda è splendido” : L’atleta valtellinese ha parlato in vista degli Europei di Short Track che si svolgeranno a Dordrecht Ci siamo. Gli Europei di Short Track sono alle porte. La manifestazione continentale che avrà luogo da venerdì 11 a domenica 13 gennaio a Dordrecht (Olanda) vedrà tra i protagonisti i pattinatori della nazionale italiana e in particolare Martina Valcepina, punta di diamante della spedizione. “Gareggiare in Olanda è sempre molto ...

Short track - la Campionessa Olimpica Shim Suk-hee ha accusato il suo allenatore di violenze sessuali : Dal mondo dello Short track è purtroppo arrivata una denuncia per presunta violenza sessuale. La sudcoreana Shim Suk-hee, Campionessa Olimpica nella staffetta a Sochi 2014 e PyeongChang 2018, ha accusato il suo allenatore Cho Jae-beom, reo a suo dire di aver perpetrato continue violenze fisiche e psicologiche negli ultimi quattro anni. La 21enne si unisce così alle accuse rivolte da altre tre pattinatrici nei confronti di questo coach che sta ...

Short track - Europei 2019 : l’Italia punta su Martina Valcepina e le due staffette : Mancano solo due giorni all’inizio degli Europei 2019 di Short track, che si svolgeranno da venerdì a domenica in Olanda a Dordrecht. Nella scorsa stagione la manifestazione continentale ha visto la definitiva consacrazione di Martina Valcepina e la valtellinese spera di rivivere le stesse emozioni vissute un anno fa a Dresda. Sul ghiaccio tedesco la nativa di Sondalo si era totalmente esaltata, vincendo due medaglie d’oro (500m e ...

Short track - Europei 2019 : Suzanne Schulting e Sofia Prosvirnova le osservate speciali. Martina Valcepina ci prova : Il conto alla rovescia sta per terminare e l’anello di ghiaccio di Dordrecht (Olanda) è pronto ad ospitare gli Europei 2019 di Short track, primo appuntamento importante dei pattini veloci del panorama internazionale (11-13 gennaio) in quest’annata. Dopo le prime tappe di Coppa del Mondo i rappresentati i più forti del Vecchio Continente saranno pronti ad incidere con le loro lamine sul ghiaccio orange e lasciare il ...