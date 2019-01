Sfera Ebbasta indagato a Pescara per istigazione all' uso di droga

Pescara - Sfera Ebbasta indagato : 'Istigazione all'uso di sostanze stupefacenti' : A ncora problemi per il cantate trap Sfera Ebbasta. Non è bastato il post al vetriolo di una delle mamme delle vittime, Donatella Magagnini , madre del 16enne Daniele Pongetti, in risposta alla foto ...

Sfera Ebbasta indagato per istigazione all’uso di droghe per i suoi testi - proibizionismo applicato alla musica? : Dopo gli esposti depositati in diverse procure su tutto il territorio nazionale, Sfera Ebbasta è indagato dalla Procura della Repubblica di Pescara per "istigazione all'uso di sostanze stupefacenti": l'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo le denunce dei senatori di Forza Italia Lucio Malan e Massimo Mallegni, che hanno accusato il trapper di fare apologia delle droghe nei testi dei suoi brani (come se fosse un inedito nella scena ...

SferaEbbasta sotto indagine per istigazione all’uso della droga : Sicuramente non è un bel momento per il trapper Sfera Ebbasta. Il suo nome è tristemente legato alla tragedia di Corinaldo, avvenuta la notte tra il 7 dicembre e l'8 dicembre. Come si ricorderà, in quel frangente, persero la vita sei persone, 5 ragazzini e una donna, madre di uno di loro. Il cantante doveva tenere un concerto alla discoteca "Lanterna Azzurra". Nell'attesa dell'artista, un ragazzino avrebbe spruzzato in aria uno spray al ...

