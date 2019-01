Sfera Ebbasta indagato a Pescara | istigazione all' uso di droga

Sfera Ebbasta indagato per istigazione uso sostanze stupefacenti : Il cantate trap Sfera Ebbasta è indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all'uso di sostanze stupefacenti. Il fascicolo - secondo quanto riporta il quotidiano 'Il Centro' - è stato aperto dopo l'esposto presentato da due senatori di Forza Italia, Lucio Malan e Massimo Mallegni. I due parlamentari hanno depositato la denuncia alla Procura pescarese in quanto il capoluogo adriatico è stato tappa ...

Forza Italia contro Sfera Ebbasta : "Istiga all'uso della droga" : Forza Italia contro Sfera Ebbasta . Ad annunciare una vera e propria crociata contro il trapper milanese che quella maledetta sera di dicembre si sarebbe dovuto esibire nella discoteca Lanterna ...

Forza Italia contro Sfera Ebbasta e il grillino con la canna : tutto il peggio della settimana : E poi la forma di Matteo Renzi, la grande umanità dei leghisti e la manovra Potemkin. Anche negli ultimi sette giorni la politica non ci ha risparmiato uscite surreali: leggetele tutte e votate la vostra preferita

La risposta di Sfera Ebbasta alla mamma di Corinaldo : Donatella Magagnini, mamma di una delle vittime della tragedia alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove a dicembre 2018 sono morte 6 persone, in seguito al crollo di una struttura e al caos generato da uno spray al peperoncino, aveva duramente attaccato Sfera Ebbasta, artista che doveva esibirsi quella sera, accusandolo di avere “6 morti sulla coscienza” e di preoccuparsi più di postare foto da “idiota col pacco in ...

Sfera Ebbasta torna sul palco dopo Corinaldo : 'Devo andare più veloce di chi mi odia' : LOLNEWS.IT - Sfera Ebbasta continua ad essere coinvolto in polemiche social dopo la strage di Corinaldo in cui, lo ricordiamo, hanno perso la vita 5 adolescenti e la mamma di uno di loro presso la ...

Corinaldo - madre contro Sfera Ebbasta invita a 'non giocare con i sogni dei ragazzini' : Il dolore, la rabbia, la perdita e il lutto. Sono questi i sentimenti che, probabilmente, hanno portato Donatella Magnini a un lungo sfogo sul gruppo Facebook “Giustizia per le vittime di Corinaldo”. La donna era una madre come tante fino a quando, nella notte dell'8 dicembre scorso, la sua vita ha subito una tragica battuta d’arresto. I fatti Daniele Pongetti, figlio sedicenne della Magnini, muore per il crollo di una balaustra nella discoteca ...

Sfera Ebbasta incita all’uso di sostanze stupefacenti - 18 esposti dai senatori Malan e Mallegni : Sfera Ebbasta incita all’uso di sostanze stupefacenti, è questa l'accusa, causa degli esposti presentati dai senatori di Forza Italia Lucio Malan e Massimo Mallegni, 18 in tutto, a 18 differenti Procure italiane. A rendere nota la vicenda sono gli stessi senatori attraverso una nota recapitata al Secolo d'Italia. "Abbiamo presentato esposti a diciotto procure della Repubblica sul contenuto delle esibizioni del 'cantante trap' Sfera Ebbasta ...

Sfera Ebbasta e la rabbia delle vittime di Corinaldo : 'Evita di postare foto da idiota'. Si conclude così il post di Donatella Magagnini, madre di Daniele Pongetti, una delle vittime della tragedia di Corinaldo . Un lungo messaggio pubblicato proprio sul ...

Sfera Ebbasta “istiga all’uso della droga”. Esposti contro il trapper : Sfera Ebbasta “istiga all’uso della droga”. Sono ben 18 gli Esposti presentati ad altrettante procure italiane da due senatori di Forza Italia contro il cantante trap milanese. Lo ha riportato il Secolo d’Italia online pubblicando una nota a firma degli onorevoli Lucio Malan e Massimo Mallegni: “L’articolo 82 della legge 309/1990 sulla droga punisce chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o faccia attività di ...

Una mamma contro Sfera Ebbasta : “Hai 6 morti sulla coscienza” : Un articolo molto interessante, nei giorni scorsi (riferito al dolore del padre che ha perso la figlia di nove anni per un incidente sugli sci) diceva che non esiste consolazione per la perdita di un figlio. E se al dolore incurabile si aggiunge la frustrazione del pensare che la morte poteva essere evitata, se non ci fosse stata le negligenza di chi avrebbe dovuto fare le cose per bene, e non lo ha fatto, il dolore non può che diventare ...

Madre di una vittima di Corinaldo a Sfera Ebbasta : "Basta foto idiote" : A poco più di un mese dalla strage della discoteca di Corinaldo, dove cinque ragazzi e una Madre avevano perso la vita nella calca che si era formata prima di un concerto di Sfera Ebbasta, il trapper milanese torna al centro delle polemiche. A puntare il dito contro l'artista milanese è Donatella Magagnini, Madre di Daniele Pongetti, uno dei giovani morti. La donna ha pubblicato sulla pagina Facebook "Giustizia per le vittime della Lanterna ...