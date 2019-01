Blastingnews

: Sessa Aurunca, ucraino denunciato per falso, grave incidente sulla provinciale - marcorussodell3 : Sessa Aurunca, ucraino denunciato per falso, grave incidente sulla provinciale - casaledcarinola : Sessa Aurunca – Nominato il Responsabile del Pronto Soccorso - andreadeluca86 : RT @vnewsit: Sessa Aurunca. Metti una sera al Liceo: porte aperte al Nifo -

(Di domenica 13 gennaio 2019) La scorsa notte, i carabinieri della stazione di Baia Domizia (nota località balneare dell'alto casertano) hanno bloccato un veicolo Audi durante un controllo di routine. La vettura, di grande cilindrata, presentava una targa straniera. Su di essa viaggiava un giovanedi 34 anni. Segnaliamo inoltre un violentolungo lache collega le città di Cellole e. Risultano due veicoli distrutti e tre persone ferite a causa del sinistro.Baia Domizia: 34enne stranieroperDurante un'operazione di routine, i militari della stazione di Baia Domizia hanno fermato un'auto di grossa cilindrata (un'Audi) su cui viaggiava un giovaneclasse 1985, tale Oscar A. L'uomo è stato fermato dai carabinieri per tutta la nottata in attesa di un controllo della targa della vettura per trovare la corrispondenza con il telaio.Come leggiamo da ...