Seppi-De Minaur | Finale Atp Sydney oggi 12 gennaio | orario d’inizio e come vederla in

oasport

: #tennis #Sydney De Minaur asfalta Simon e raggiunge Seppi in finale. Grande prestazione dell'australiano - OA_Sport : #tennis #Sydney De Minaur asfalta Simon e raggiunge Seppi in finale. Grande prestazione dell'australiano - Zuzzurellone84 : RT @GeorgeSpalluto: SEPPI IN FINALEEEEEEE. A Sydney batte 76 64 Schwartzman e raggiunge la finale di un torneo ATP per la 9^ volta in carri… - Mafara72 : RT @WeAreTennisITA: FINALE! ???? Andreas Seppi ha battuto in semifinale 76 64 Diego Schwartzman. Giocherà quindi il match decisivo a Sydney… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Sarà il padrone di casa Alex Dea sfidare Andreasnelladel torneo ATP 250 di: sul cemento australiano nel cuore della notte italiana è andata in scena la seconda semi, cancellata ieri per la pia persistente che ha stravolto il calendario, ed il tennista oceanico ha sconfitto per 6-3 6-2 il transalpino Gilles Simon.L’ultimo atto è in programma non prima delle ore 09.00 italiane ed opporrà la testa di serie numero 8, ovvero l’altoatesino, e il numero 5 del seeding, ovvero l’australiano, che per il secondo anno consecutivo raggiunge l’ultimo atto in questo torneo. Oltre al titolo la sfida mette in palio qualcosa di più.Infatti in caso di successo l’azzurro salirebbe al numero 30 ATP, andando a scavalcare per una manciata di punti proprio De, che scivolerebbe così alla 31ma piazza mondiale. La diretta tv della ...