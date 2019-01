corrieredibologna.corriere

: Disagi al Baldaccio all'uscita delle scuole: auto nella corsia degli autobus - MDindali : Disagi al Baldaccio all'uscita delle scuole: auto nella corsia degli autobus - ArezzoNotizie : Disagi al Baldaccio all'uscita delle scuole: auto nella corsia degli autobus - news_bologna : Scuole e sosta selvaggia, cartello anti-auto all’asilo -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Da una parte un gruppo di genitori delleCarducci in via Dante che contestano le multe per la, temporanea, ma comunque vietata, della propriagiusto il tempo di ...