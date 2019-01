Sci Nordico – I Campionati Italiani Giovani vedono protagonisti i fondisti lombardi : tre ori nella sprint : I Campionati Italiani Giovani di sci Nordico si apro all’insegna dei fondisti lombardi che conquistano 3 ori nello sprint Non potevano che aprirsi nel migliore dei modi i Campionati Italiani di sci Nordico Giovanile di Pragelato che quest’oggi ha ospitato la prova sprint. Alla fine di questa giornata, che ha visto la pista olimpica come teatro naturale, la “truppa” lombarda conquista 6 medaglie di cui 3 titoli ...

A Pragelato i Campionati Italiani Giovani di Sci Nordico e la Coppa Italia Seniores : Sabato 12 e domenica 13 gennaio, il Centro Olimpico di sci nordico di Pragelato Plan ospiterà i Campionati Italiani Giovani di sci nordico e la Coppa Italia Seniores: sabato, a partire dalle 9,30, è ...

Sci nordico. A Ostersund - SWE - la Coppa del Mondo paralimpica : Tra pochi giorni al via la Coppa del Mondo di sci nordico IPC a Ostersund , SWE, . Due gli azzurri e un terzo atleta sotto osservazione dello staff tecnico, chiamati al banco di prova sulle tre specialità , sprint, middle e long distance,...

Sci Nordico : Tour de Ski Pellegrino dietro a Klaebo : E' ancora Johannes Klaebo a insinuarsi fra Federico Pellegrino e la vittoria nella sprint in tecnica libera di Val Mustair, in Svizzera, nella terza tappa , sulle sette in programnma, del Tour de Ski. ...

Sci Nordico : Pellegrino primo podio 2019 : A vincere è stato il norvegese Johannes Klebo, al 17/o successo in Coppa del Mondo, mentre al terzo posto si è classificato il russo Sergey Ustiugov. Nella gara di Sprint tl femminile si è imposta da ...

Sci Nordico : Pellegrino primo podio 2019 : A vincere è stato il norvegese Johannes Klebo, al 17/o successo in Coppa del Mondo, mentre al terzo posto si è classificato il russo Sergey Ustiugov. Nella gara di Sprint tl femminile si è imposta da ...

Sci Nordico : dominio russo a Dobbiaco : ... e ha rifilato 12"2 di distacco al norvegese Simen Hegastad Krueger e 21"9 al connazionale Alexander Bolshunov, leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Quest'anno Ustiugov non ha potuto ...

Sci Nordico : dominio russo a Dobbiaco : ... e ha rifilato 12"2 di distacco al norvegese Simen Hegastad Krueger e 21"9 al connazionale Alexander Bolshunov, leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Quest'anno Ustiugov non ha potuto ...

Sci Nordico : dominio russo a Dobbiaco : ... e ha rifilato 12"2 di distacco al norvegese Simen Hegastad Krueger e 21"9 al connazionale Alexander Bolshunov, leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Quest'anno Ustiugov non ha potuto ...

Sci Nordico – A Cogne quattro eventi internazionali in due anni : quattro eventi internazionali in due anni, lo sci nordico trova casa a Cogne e ai piedi del Gran Paradiso quattro eventi internazionali in un biennio. Cogne torna a sposare lo sci nordico di alto livello e per i prossimi due inverni avrà un gran bel da fare. Terra di sport, terra di agonismo e di grandi piste, immerse nella natura e nelle bellezze del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Lì, sui Prati di Sant’Orso ora ricoperti di neve, si ...

Sci Nordico : Brocard prima in classifica assoluta Distance : Il 'Filotto' di Natale vale il titolo mondiale per Elisa Brocard, che vincendo l'Opa Cup e la gara individuale in tecnica libera a Isolaccia ha conquistato il titolo italiano assoluto di fondo ...

Sci Nordico - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv delle gare di sci di fondo - salto e combinata nordica : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Tutte le rassegne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre per quanto riguarda le gare di fondo, ci sarà anche RaiSport+HD a rasmettere in tv con RaiPlay che provvederà alla diretta ...

Sci Nordico : sprint Ruka - Pellegrino 9/0 : Si ferma in semifinale Federico Pellegrino nella prima gara sprint in tecnica classica della Coppa del mondo di sci nordico. A Ruka il vicecampione olimpico ha chiuso al nono posto nella prova vinta dal russo Bolshunov davanti al norvegese Klaebo. "Sin dalla scelta della batteria nei quarti puntavo ...

Sci Nordico : sprint Ruka - Pellegrino 9/0 : ANSA, - ROMA, 24 NOV - Si ferma in semifinale Federico Pellegrino nella prima gara sprint in tecnica classica della Coppa del mondo di sci nordico. A Ruka il vicecampione olimpico ha chiuso al nono posto nella prova vinta dal russo Bolshunov davanti al norvegese Klaebo. "Sin dalla scelta della batteria nei quarti puntavo ...