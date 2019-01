Sci alpino | nuovo infortunio per Anna Veith-Fenninger | rottura del crociato per

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019. Moelgg : “Gara negativa”. Maurberger : “Momento bellissimo” - De Aliprandini : “Sufficienza minima” : L’Italia ha riscontrato delle difficoltà importanti nel Gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Marcel Hirscher ha trionfato nella grande Classica del Circo Bianco, gli azzurri hanno invece faticato e hanno concluso la prova nelle retrovie: Luca De Aliprandini è stato il migliore e ha chiuso in 13^ posizione, il giovane Simon Maurberger può considerarsi soddisfatto del 15° posto, malissimo Manfred ...

Sci alpino - Pagelle gigante Adelboden 2019 : Hirscher alieno - Kristoffersen si inchina - azzurri in difficoltà : Marcel Hirscher ha vinto il gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’austriaco si è imposto davanti a Kristoffersen e Fanara, italiani in difficoltà. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sonno messi maggiormente in luce e degli azzurri. MARCEL Hirscher: 10. L’austriaco si conferma un vero e proprio Cannibale, il fenomeno è il padrone incontrastato di questa grande classica del Circo Bianco ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - Marcel Hirscher il cannibale. Suo anche il gigante di Adelboden. Avversari demoliti nella seconda manche. 2 azzurri nei 15 : Infinito, inarrestabile, “cannibalesco” Marcel Hirscher. Il sette volte vincitore della Coppa del Mondo di sci alpino non è mai sazio di successi e fa suo anche il gigante di Adelboden. Sulla celebre Chuenisbärgli con il suo leggendario muro conclusivo, il fuoriclasse austriaco ha messo in scena una seconda manche letteralmente perfetta, nella quale ha preso il giusto ritmo sin dall’avvio (a differenza della prima prova) e dove ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA. Hirscher : rimonta da leggenda! Vince sempre lui - Kristoffersen e Fanara sul podio - azzurri fuori dalla top ten

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 : Henrik Kristoffersen davanti a Hirscher di un soffio nella prima manche. Continua la crisi dell'Italia : Henrik Kristoffersen è al comando dopo la prima manche del Gigante di Adelboden. Il norvegese ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno (agevolato da una leggera polverina che ha garantito maggiore grip su una neve molto dura), realizzando il miglior tempo (1'12"39), nonostante un errore sul muro finale, dove ha perso quei due o tre decimi rispetto ai diretti rivali. Anche in Svizzera si ripropone il solito duello

LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 - diretta classifica tempo reale Sci alpino maschile : Kristoffersen davanti ad Hirscher nella 1ª manche : diretta Slalom gigante Adelboden, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 Chuenisbärgli, diciannovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 classifica PRIMA manche Slalom gigante Adelboden 1. Henrik Kristoffersen , NOR, 1:12.39 2. Marcel Hirscher , AUT, +0.12 3. Alexis Pinturault , FRA, +0.18 4. ...

Sci alpino - è il giorno del gigante di Adelboden : otto gli azzurri che tentano l’assalto alla vittoria : Scatta la prima manche del gigante di Adelboden, al via otto azzurri e il primo è Manfred Moelgg subito dopo Hirscher Primo gigante di Coppa del mondo maschile del 2019 ad Adelboden. La prima manche scatta alle 10.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport 1) con Henrik Kristoffersen, al via con il pettorale numero 1. Il leader della classifica generale Marcel Hirscher partirà per settimo e subito dopo toccherà a Manfred Moelgg, il primo degli ...

Sci alpino - la gara di oggi ad Adelboden : gli orari e come vederle in tv : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 sbarca in uno dei suoi palcoscenici più affascinanti ed attesi: Adelboden. Nella località delle Alpi svizzere è tutto pronto per il tanto atteso gigante che, come sempre, regalerà spettacolo al folto pubblico presente. La pista Chuenisbärgli è una delle più belle e difficili di tutto il calendario e presenta il “muro” finale, nel quale gli atleti sono chiamati ad uno sforzo clamoroso per far ...