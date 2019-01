Sci alpino | è il giorno del gigante di Adelboden | otto gli azzurri che tentano l’assalto

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA : spettacolo sulla Chuenisbärgli. Azzurri per rinascere! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : stagione finita per l’austriaca Stephanie Brunner : La sfortuna colpisce ancora Stephanie Brunner. La sciatrice tedesca ha terminato la sua stagione dopo che la risonanza magnetica odierna ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. La 24 enne tirolese è caduta durante un allenamento a Pozza di Fassa in preparazione del prossimo gigante di Kronplatz. Per Brunner si tratta dello stesso infortunio avuto circa dieci mesi fa durante i campionati ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 : startlist e pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo maschile fa tappa questo fine settimana in una delle località storiche del Circo Bianco. In Programma, infatti, c’è una due giorni ad Adelboden e domani è in Programma lo storico Gigante sul tracciato elvetico. Marcel Hirscher è il grande favorito e l’austriaco vuole bissare il successo della passata stagione. Tanti i possibili rivali, dal norvegese Kristoffersen al francese Pinturault, ma in questo momento il leader ...

Sci alpino - Luca De Aliprandini : “Mi sto ritrovando e dovrò spingere al massimo”; Manfred Moelgg : “Sono influenzato ma darò tutto” : Quando, prima dell’inizio della stagione, viene emesso il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino, i protagonisti segnano con un circoletto rosso diversi appuntamenti. Le discese libere di Kitzbühel e Wengen, gli slalom di Schladming e Madonna di Campiglio, senza dimenticare i giganti dell’Alta Badia e di Adelboden. Domani, infatti, sarà di scena la celebre gara sulla Chuenisbärgli per uno di quegli eventi imperdibili nel ...

Sci alpino - le convocate dell’Italia per il gigante di Kronplatz. Federica Brignone a caccia del podio : E’ tempo di gigante per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La pista Erta di Kronplatz (Bz) sarà teatro martedì 15 gennaio della quinta prova stagionale in questa specialità dopo quanto avvenuto a Soelden, Killington, Courchevel e Semmering. La nostra compagine è pronta a raccogliere la sfida, volendo dimostrare di essere all’altezza della situazione e giocarsi le posizioni di vertice. Sulla difficile pista altoatesina solo ...

Sci alpino – Coppa Europa : la discesa di Wengen nel segno di Mattia Casse : È un’Italia che vola in Coppa Europa: Casse vince la discesa di Wengen, Cazzaniga ad un passo dal podio È un’Italia sempre più trionfale nella Coppa Europa maschile di sci alpino. Nella discesa di Wengen, in Svizzera, Mattia Casse centra il quinto successo stagionale per la nostra Nazionale dopo quello di Alex Vinatzer nello slalom di Levi e i tre di Simon Maurberger tra il gigante di Funesdalen e i due slalom di Val ...

Sci alpino – Azzurri pronti per Adelboden : le parole di De Aliprandini e compagni alla vigilia del gigante di Coppa del Mondo : Le parole degli Azzurri alla vigilia del sesto gigante di Coppa del Mondo, in programma per domani ad Adelboden Adelboden non è esente dalle nevicate che in questi giorni stanno imperversando al di là dell’arco alpino. Sulla pista Kuonisbaergli va in onda sabato 12 gennaio il sesto gigante dell’anno di Coppa del Mondo (prima manche alle 10.30 tracciata dall’allenatore responsabile Alessandro Serra, seconda manche alle ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Mattia Casse vince la discesa libera di Wengen - quarto Davide Cazzaniga : Mattia Casse ha vinto la discesa libera di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Lo sciatore nato a Moncalieri, dopo aver fatto segnare ieri il miglior tempo in prova, ha centrato il suo quinto successo in carriera in questa competizione, facendo sua la pista del Lauberhorn. Il classe 1990 ha completato la sua discesa con il tempo di 1:29.78, precedendo l’austriaco Christopher Neumayer di 13 centesimi e il ...