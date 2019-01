Scherma | Coppa del Mondo | Alessio Foconi oro nel fioretto | Avola terzo

Scherma - Coppa del Mondo Parigi 2019 : due azzurri sul podio! Alessio Foconi ancora in trionfo - terzo posto per Giorgio Avola : Grande Italia a Parigi (Francia) nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sulle pedane francesi due azzurri salgono sul podio con lo splendido trionfo di Alessio Foconi e il terzo posto di Giorgio Avola, che bissano così entrambi il risultato dello scorso anno, quando erano stati rispettivamente primo e terzo come oggi. Il campione iridato in carica ha battuto in finale lo statunitense Gerek Meinhardt con il ...

Scherma – Coppa del Mondo - Arianna Errigo terza a Katowice : bene anche la spada maschile a Heidenheim : Arianna Errigo e la Nazionale di spada maschile ottengono due ottimi piazzamenti nelle rispettive tappe della Coppa del Mondo di Scherma Nella tappa di Katowice (Polonia) della Coppa del Mondo di fioretto femminile bella prestazione di Arianna Errigo, che si classifica terza dopo essere stata battuta in semifinale dalla russa Inna Deriglazova. Tra le altre azzurre in gara, buona la prova di Francesca Palumbo, che rimane per poco fuori dal ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2019 : Arianna Errigo è terza! L’azzurra si arrende solo a Inna Deriglazova : Terzo posto per Arianna Errigo a Katowice (Polonia), dove si sta svolgendo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto femminile. L’azzurra, dopo due prestazioni non all’altezza a Orléans (nella sciabola) ed Algeri, è riuscita ad esprimersi nuovamente al meglio in pedana, raggiungendo brillantemente la semifinale, dove è stata però sconfitta dalla russa Inna Deriglazova, che si è imposta con il punteggio di 15-10. La ...

Scherma - Coppa del Mondo Heidenheim 2019 : Italia terza nella gara a squadre - vince la Russia : L’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre di Heidenheim (Germania), valida per la Coppa del Mondo di spada maschile. Il quartetto formato da Marco Fichera, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo, dopo essere stato sconfitto in semifinale dalla Russia all’ultima stoccata (45-44), ha vinto nettamente la finale 3°-4° posto con la Polonia, imponendosi con il punteggio di 45-31. Il cammino degli azzurri si era aperto ...

Scherma - Di Veroli primo podio in Coppa del Mondo a 17 anni : Per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo, prim'ancora di festeggiare il 18esimo compleanno. Davide Di Veroli, romano, nato il 18 agosto 2001, sale sul secondo gradino del podio nella tappa di ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : primo podio per Davide Di Veroli. Secondo posto ad Heidenheim : La Scherma italiana ha in casa un talento eccezionale. Davide Di Veroli a 17 anni sale per la prima volta in carriera sul podio in Coppa del Mondo dopo aver chiuso al Secondo posto nella prova di spada maschile ad Heidenheim. L’ennesimo grande risultato per il romano, che ha vinto davvero tutto a livello giovanili e che era reduce dalla medaglia d’oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires dello scorso anno. Il cammino di Di Veroli ...

Scherma - la stagione di Coppa del mondo riparte da Katowice e Parigi : Scherma, la stagione di Coppa del mondo 2019 al via, le donne partiranno a Katowice, uomini impegnati a Parigi riparte nel fine settimana la stagione di Coppa del mondo di fioretto. I riflettori sono puntati sulle pedane polacche di Katowice, dove saranno di scena le fiorettiste, e su quelle di Parigi dove invece andrà in scena la gara di Coppa tra le più attese dell’intero circuito maschile. In Polonia saranno dodici le fiorettiste ...

Scherma - Coppa del Mondo Heidenheim 2019 : tanti pretendenti al successo. Italia da podio con Marco Fichera e nella gara a squadre : Questo fine settimana ad Heidenheim (Germania) si svolgerà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di spada maschile. Nell’appuntamento inaugurale di Berna ha trionfato l’esperto giapponese Kazuyasu Minobe, che è stato anche l’ultimo vincitore proprio ad Heidenheim e quest’anno andrà quindi a caccia del bis. In questa tappa saranno assenti due big: il francese Yannick Borel, campione del Mondo ed europeo in carica, e il coreano Park ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : riparte il fioretto! Tutti gli azzurri convocati per le tappe di Katowice e Parigi : Duplice appuntamento questo fine settimana con la Coppa del Mondo 2018-2019 di fioretto. Sulle pedane polacche di Katowice andranno in scena le donne, mentre gli uomini gareggeranno a Parigi. In campo femminile saranno dodici le atlete convocate dal commissario tecnico Andrea Cipressa, che seguirà però la squadra maschile. Le più attese saranno Elisa Di Francisca e Martina Batini, che hanno centrato il podio al rientro nel primo appuntamento ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : la spada femminile riparte da L’Avana. Fiamingo ancora fuori dalla prova a squadre : La stagione della spada femminile riparte da Cuba e precisamente da L’Avana, sede della seconda prova di Coppa del Mondo. Si riparte dopo la lunga pausa invernale e dopo quell’esordio di Tallinn che aveva visto il meraviglioso podio di Alberta Santuccio dopo oltre un anno e mezzo. La siciliana cerca così conferme nella gara cubana, dove invece vuole tornare subito ad essere grande protagonista Mara Navarria. La Campionessa del Mondo ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2019 : Elisa Di Francisca e Martina Batini sapranno ripetersi dopo il grande ritorno ad Algeri? : Torna la Coppa del Mondo di fioretto femminile, che questo fine settimana farà tappa a Katowice (Polonia) per il secondo appuntamento della stagione. Nell’opening di Algeri, l’Italia ha festeggiato la vittoria di Elisa Di Francisca e il terzo posto di Martina Batini, oltre al podio nella gara a squadre. Anche per questa tappa ci si aspetta molto dalle azzurre e ci sono concrete chance di vedere ancora un’italiana sul gradino più alto del ...

Scherma - Coppa del Mondo Parigi 2019 : i fiorettisti azzurri vogliono confermarsi nuovamente sul podio : Da venerdì 11 a domenica 13 gennaio a Parigi (Francia) si svolgerà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Nell’opening di Berna, l’Italia ha conquistato due secondi posti, con Andrea Cassarà nell’individuale e poi nella gara a squadre. In questo appuntamento l’obiettivo della squadra azzurra sarà quello di confermarsi nuovamente sul podio in entrambe le gare. Nell’individuale saranno tre gli azzurri in grado di ...

Frascati Scherma : Rossini prima e Pappone terza in Coppa del Mondo Under 20 : Roma – E’ un inizio d’anno scintillante per il Frascati Scherma. Le feste e i cenoni di famiglia non hanno distratto gli atleti che si sono ritrovati in pedana già nel week-end dell’Epifania. E’ il caso di diversi ragazzi della categoria Under 20 che avevano in programma un importante appuntamento di Coppa del Mondo. A Udine c’erano di scena i fiorettisti e il Frascati Scherma ha potuto applaudire una prestazione praticamente perfetta di ...

Scherma - il calendario delle gare del fine settimana di Coppa del Mondo (11-13 gennaio) : programma - orari e tv : Questo fine settimana ripartirà la Coppa del Mondo di Scherma, con ben quattro differenti tappe che si svolgeranno tra venerdì 11 e domenica 13 gennaio. A Katowice (Polonia) si gareggerà nel fioretto femminile, a Parigi (Francia) nel fioretto maschile, a L’Avana (Cuba) nella spada femminile ed infine ad Heidenheim (Germania) nella spada maschile. Un weekend quindi ricchissimo di gare in cui ci aspettiamo di vedere anche gli azzurri grandi ...