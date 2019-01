Sauna | uno studio finlandese evidenzia che allena il cuore come l' attività fisica

Blastingnews

: Uno studio finlandese rivela che maggiore è la frequenza delle #saune, minore è il rischio di #mortalità cardiovasc… - ANSA_Salute : Uno studio finlandese rivela che maggiore è la frequenza delle #saune, minore è il rischio di #mortalità cardiovasc… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) La, secondo i risultati di unocondotto all'Università della Finlandia, avrebbe degli effetti benefici sulparagonabili a quelli dell'esercizio fisico. Dalloè emerso infatti che maggiore risulta la frequenza delle saune minore è il rischio di mortalità cardiovascolare.: losugli effetti benefici sulI ricercatori per 15 anni hanno preso in considerazione un campione di 1700 persone con una età media di 63 anni. In particolare gli effetti indotti da questo bagno a vapore consistono nel far allargare i vasi sanguigni e diminuire la pressione arteriosa. In tal modo èse ilstesse effettuando un esercizio fissico, ma in tutto relax senza lo sforzo che un'comporta. In tal modo quindi il muscolo cardiaco sie si rinforza.Tuttavia ai fini di una efficace prevenzione cardiovascolare, Ciro Indolfi, presidente ...