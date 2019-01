Sardegna | giovane donna scagliata in terra dall' ex fidanzato | ' La gente rideva'

Blastingnews

(Di sabato 12 gennaio 2019) "Quello che più mi ha ferito sono state le risate di quelli che ritenevo miei amici". Ha 22 anni laprotagonista del pestaggio andato in scena la scorsa mattina in via Tavolara, a Sassari. L’altro protagonista è invece il suo ex, anche lui 22enne e residente a Sassari. I due giovanissimi, ripresi con un telefono cellulare’autista di un pullman, inizialmente sembrava stessero soltanto discutendo, poi però nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata. Lainfatti è stata caricata dal suo ex sulle spalle, con la minaccia di essere buttata in un cassonetto dell’immondizia, poi è stata scaraventata letteralmente pere insultata nuovamente. Fino a quando soltanto uno dei tanti presenti alla scena intervenisse per mettere fine alla violenta lite. "Purtroppo quel video l’ho visto anche io – racconta laalla Nuova– ed è proprio quello ...