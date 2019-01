Santa Croce | Anreanini risponde alla segreteria Pd

Terni - domani la tombolata a Santa Croce : Terni L'appuntamento del 3 gennaio è ormai tradizionale per tante famiglie ternane che trovano nella Parrocchia di santa Croce un punto di riferimento e un aiuto per affrontare le difficoltà della ...

Ladro di ferro - arrestato a Santa Croce Camerina : Un tunisino, Ladro di materiale ferroso, è stato fermato ed arrestato la sera di San Silvestro dopo avere rubato in un'azienda di Santa Croce Camerina

Incidente alle porte di Santa Croce Camerina - un ferito lieve : Incidente questa mattina alle porte di Santa Croce Camerina. Nell'impatto tra due mezzi una persona è rimasta lievemente ferita

Terni - cenone con i più poveri dalla Parrocchia di Santa Croce : Terni L'appuntamento del 3 gennaio è ormai tradizionale per tante famiglie ternane che trovano nella Parrocchia di Santa Croce un punto di riferimento e un aiuto per affrontare le difficoltà della ...

Terni - festa e cenone con famiglie bisognose a Santa Croce : Terni L'appuntamento del 3 gennaio è ormai tradizionale per tante famiglie ternane che trovano nella Parrocchia di Santa Croce un punto di riferimento e un aiuto per affrontare le difficoltà della ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - Santa Croce travolge Lagonegro : LA CRONACA DEL MATCH- Mister Pagliai sceglie la diagonale Acquarone-Wagner, schiacciatori Snippe e Colli, Ferraro M. e Bargi centrali, Ferraro Daniele libero. Falabella risponde con la solita ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Santa Croce supera Lagonegro nell'anticipo : IL TABELLINO- KEMAS LAMIPEL Santa Croce - GEOSAT GEOVERTICAL Lagonegro 3-0, 25-23, 25-23, 25-21, KEMAS LAMIPEL Santa Croce: Acquarone 4, Colli 13, Ferraro M. 4, Pereira Da Silva 20, Snippe 10, Bargi ...

Volley : A2 Maschile - a Santa Croce arriva Ferraro al posto di Taliani : Santa Croce SULL'ARNO, PISA,- La Kemas Lamipel Santa Croce dovrà fare i conti con l'assenza, per un lungo periodo, del libero fermato per un problema all'occhio per il quale sarà necessaria una ...

Volley : A2 Maschile - Santa Croce perde Taliani ed ingaggia Ferraro : Santa Croce SULL'ARNO, PISA,- Brutta tegola per la Kemas Lamipel Santa Croce che dovrà rinunciare per un periodo ancora non precisato al libero Filippo Taliani che dovrà fermarsi problema all'occhio ...

Celebrata la Santa Messa degli Sportivi nella Basilica Santa Croce : ... Alberto Miglietta, una numerosa rappresentanza di Presidenti e Segretari federali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione, oltre a dirigenti del mondo sportivo e a una ...

Follia in piazza Santa Croce : colpi di pistola esplosi in aria sul sagrato della chiesa : TORRE DEL GRECO. Follia sul sagrato della Basilica di Santa Croce: uomo tira fuori una pistola ed esplode diversi colpi in aria. Panico tra i fedeli, arrivano i carabinieri e lo arrestano. È successo ...

Santa Messa oggi a Santa Croce Camerina per ricordare Loris : Il papà del piccolo Loris ucciso quattro anni fa a Santa Croce Camerina è stato ricordato oggi con una Santa Messa. Davide: "A te piccola stella..."

Da domani torna il mercatino di Natale in Piazza Santa Croce : Ricordiamo d'altronde come anche la CNN, proprio un anno fa, inserì l'evento tra la Top Five dei mercati natalizi nel mondo, http://www.cnn.com/travel/article/best-christmas-market/index.html , un ...

Spazzatura - topi e degrado a Santa Croce : esplode la protesta dei residenti : Tre colpi di fucile contro il portone di un 40enne: identificato e denunciato l'autore 3 Pernacchie al 113 e 112, bloccati gli autori delle telefonate anonime: sono due bimbi 4 L'artista di strada che ...