Sampdoria-Milan 0-2 | Cutrone entra e trascina i rossoneri ai quarti

Coppa Italia 2019 : Sampdoria-Milan 0-2 d.t.s. Micidiale doppietta di Cutrone - rossoneri ai quarti di finale : Il Milan ha sconfitto la Sampdoria per 2-0 ai tempi supplementari e si è qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia, ora i rossoneri se la vedranno contro la vincente di Napoli-Sassuolo (match in programma domani sera). A Marassi la partita è stata estremamente equilibrata, le due squadre hanno avuto delle occasioni nell’arco dei 90 minuti ma a risolvere la contesa è stata una Micidiale doppietta di Cutrone che ha trascinato i ...

Coppa Italia – Scossa Cutrone - doppietta nei supplementari e Sampdoria ko : il Milan vola ai quarti [GALLERY] : Il Milan non brilla nel primo e secondo tempo, ma ‘esplode’ ai supplementari con Patrick Cutrone: ‘fatali’ per la Sampdoria i cambi di Gattuso Prestazione opaca ma fruttuosa, quella agli ottavi di finale di Coppa Italia del Milan contro la Sampdoria. La squadra di Gattuso, allo Stadio comunale Luigi Ferraris, forse troppo concentrata sull’appuntamento di SuperCoppa di mercoledì contro la Juventus, non brilla ...

