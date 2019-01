Rugby – Coppa Italia | Girone 2 | Viadana pareggia a Firenze | il Valorugby vola in testa

Rugby - Coppa del Mondo 2019 : i gironi e le squadre partecipanti. Le temibili avversarie dell’Italia : Mancano poche ore al 2019, anno che sarà molto significativo per il Mondo della palla ovale: in Giappone, infatti, tra il 20 settembre ed il 2 novembre si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby. L’Italia è inserita nella Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia e Canada. L’obiettivo realistico degli azzurri, vista anche la composizione del raggruppamento, è quello di arrivare al terzo posto per staccare il pass per la ...

Rugby – Coppa Italia - Serie A maschile e femminile : i risultati di giornata : Coppa Italia, Serie A maschile e Serie A femminile di Rugby: i risultati della IV, VII E IX giornata Coppa Italia Rugby Ribaltone in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il Rugby Viadana 1970 conquista il primato dopo la vittoria per 47-15 contro la Lazio. Partita mai in discussione con i padroni di casa che già al secondo minuto di gioco sbloccano il risultato con una meta tecnica, concludendo la prima frazione di gioco sul 31-10 ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 2 Viadana passa in testa - il ValoRugby vince il big match : Oggi si sono disputate le gare della quarta giornata del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento, con il Viadana che batte per 47-15 la Lazio e passa in testa con una lunghezza di margine sul ValoRugby, che supera di misura (21-18) I Medicei, ora al terzo posto. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 2 Risultati Viadana-Lazio 47-15 ValoRugby-I Medicei 21-18 Classifica Viadana ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 1 Valsugana batte Verona e ritorna al comando : Oggi si sono disputate le gare del Girone 1 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con Valsugana che in casa batte per 31-12 Verona e ritorna in testa alla classifica. Gli scaligeri restano infatti a quota 12, mentre i patavini ora comandano con 14 punti. San Donàperde per 19-10 in trasferta con Mogliano e dice addio ai sogni di gloria. Di seguito risultati e classifica della quarta giornata: Girone 1 ...

Rugby - Coppa Italia : Padova supera 31-12 Verona - vittoria per il Mogliano : Rugby, Coppa Italia: Mogliano e Padova vittoriose nelle gare odierne del girone 1, con la Valsugana che sale al primo posto Cambia la vetta del Girone 1 della Coppa Italia. Nella quarta giornata il Valsugana Padova supera 31-12 il Verona salendo a quota 14 in classifica e scavalcando gli scaligeri al primo posto. Inizio scoppiettante del match con ben 5 mete in 20 minuti e con gli ospiti che con Geronazzo prima e Mortali poi si portano per ...

Rugby – Dalla Coppa Italia alla Serie A femminile : i risultati da tutti i campi : Coppa Italia, Serie A e Serie A femminile: i risultati della III, VI e VIII giornata Ribaltone in vetta al Girone 1 della Coppa Italia dove nella terza giornata di campionato il Verona Rugby supera 28-12 il Valsugana Rugby agguantando il primo posto. Partita in salita per i padroni di casa che al 2’ subiscono la meta di Scapin ma che riescono a ribaltare il passivo al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa il Verona prende il ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 1 Verona batte Valsugana e va in testa : Oggi si sono disputate le gare del Girone 1 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con Verona che in casa batte per 28-12 Valsugana e passa in testa alla classifica. Gli scaligeri salgono a quota 12, mentre i patavini sono secondi con 9 punti e vengono tallonati da San Donà, che vince per 27-19 in casa con Mogliano e sale a 7. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 1 Risultati San ...

Rugby - Coppa Italia 3ª Giornata – Cambio al vertice : I Medicei in testa al Girone 2 : Toscana Aeroporti I Medicei supera ValoRugby Emilia 19-13 e vola in testa al Girone 2 di Coppa Italia Cambio in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il Toscana Aeroporti I Medicei agguanta la vetta. Nella terza Giornata della competizione gli uomini di Pasquale Presutti hanno battuto 19-13 il ValoRugby Emilia in un incontro molto equilibrato. Tira e molla continuo tra le due compagini con i padroni di casa che sono riusciti a imporsi ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 2 I Medicei battono il ValoRugby e vanno in testa : Oggi si sono disputate le gare del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con I Medicei che in casa battono per 19-13 il ValoRugby Emilia e lo scavalcano in classifica. I toscani salgono a quota 10, mentre gli emiliani sono secondi con 9 punti e vengono agganciati dal Viadana che vince per 19-33 in casa della Lazio e conquista anche il bonus offensivo. Di seguito risultati e classifica della terza ...