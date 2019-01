Roma Raccolta straordinaria degli alberi di Natale

Rifiuti - Ama : nuovo appalto - più caro - per raccolta e smaltimento fuori Roma : Nuova maxi-gara di Ama che spera, così, di allontanare lo spettro di una nuova emergenza, sempre dietro l'angolo dopo l'incendio che ha distrutto uno dei due impianti di trattamento e l'incognita di ...

Capodanno 2019 a Roma : task force per la raccolta dei rifiuti [GALLERY] : 1/11 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Roma invasa dai rifiuti - sulla raccolta differenziata indaga la Procura : Vetri che debordano dai cassonetti con il rischio di ferire qualcuno. Plastica e alluminio sparsi sul marciapiede o sulla carreggiata come fossero la vasca di una discarica. Materiali o sostanze da ...

Roma : Municipio VIII - Chef Rubio da il via a raccolta fondi Parco Cavallo Pazzo : Roma – È partita online la campagna ‘A Natale censisci un Albero’ con Chef Rubio e il professor Stefano Mancuso. Si tratta di una raccolta fondi per l’ambiente a sostegno di un Parco pubblico di Roma, lanciata il 22 dicembre 2018 sulla piattaforma GoFundMe. “Damose ‘na mossa per il clima”, scrive il cuoco frascatano nel suo appello sul web parafrasando l’Action Now dagli esperti mondiali di ...

Roma - Campidoglio : raccolta straordinaria gratuita degli alberi di Natale : Il Campidoglio rende noto che tutti gli alberi di Natale naturali raccolti e utilizzati durante le Feste potranno essere restituiti alla natura grazie alla raccolta straordinaria e gratuita attraverso la quale Ama provvederà, insieme ai Carabinieri Forestali, a selezionare gli abeti e a verificare se ci sono alberi che possono essere trasportati e ripiantati presso la sede del Reparto Biodiversità di Roma, a Arcinazzo Romano, all’interno dell’ex ...

Roma. Domenica 16 raccolta straordinaria rifiuti ingombranti nei municipi dispari : Decimo e ultimo appuntamento dell’anno con la campagna Ama – TGR Lazio “Il Tuo quartiere non è una discarica”, raccolta

Roma - incendio sulla Salaria nel centro raccolta rifiuti. Rischio nube tossica - il Municipio : «Non aprite le finestre». La Procura : «Disastro colposo» : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati...

Incendio al Tmb Salario : brucia impianto per trattare rifiuti a Roma. Nube di fumo : "Tenete le finestre chiuse". Rischio emergenza raccolta : Vigili del fuoco impegnati dall'alba nella struttura contestata dai residenti. Chiuso per precauzione asilo vicino. Il Campidoglio: "Evitate attività all'aperto". Appello della sindaca: "Altre regioni ci aiutino con l'immondizia"

Roma : raccolta ingombranti fissata per domenica 16 dicembre : Roma – L’ultimo appuntamento dell’anno con la campagna ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata dall’azienda in collaborazione con il Tgr Lazio, e’ fissato per domenica 16 dicembre nei municipi dispari della Capitale. Il nuovo appuntamento sostituisce quello originariamente previsto per domenica 2 ...