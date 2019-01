Roma non potrà usare sempre l' esercito per tappare le buche

Roma - i vigili replicano a Salvini : siamo impiegati e non poliziotti : Una replica ufficiale non è arrivata. Ma lo scontro Salvini-Raggi sull'utilizzo di cinquemila vigili urbani che devono essere utilizzati nella Capitale, «facendoli uscire dagli uffici», dopo l'...

Roma - gli studenti del Virgilio non ci stanno : denunce assurde : «Non si era mai visto nulla di simile». «È assurdo». «Occupare la propria scuola è legittimo». «Lo fanno tutti, perché si accaniscono contro di noi?». Gli studenti del liceo classico Virgilio sono ...

Olindo Romano a 'Quarto Grado' : non è finita - io e Rosa usciremo : 'Quarto Grado', nella puntata in onda questa sera su Retequattro, ha realizzato, in esclusiva, una lunga intervista a Olindo Romano, condannato con moglie Rosa Bazzi, è stato condannato all'ergastolo ...

Juncker chiede a Romania tregua interna durante presidenza Ue. Iohannis : “Lo stato di diritto non è negoziabile” : Missione compiuta, o almeno così pare, per la visita di due giorni del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker alle massime cariche dello stato romeno a Bucarest, in occasione della solenne inaugurazione del semestre di presidenza romena del Consiglio Ue. Juncker, a quanto ha riferito lui stesso alla stampa dopo gli incontri, ha avuto assicurazioni da parte delle autorità romene sul fatto che le attuali profonde controversie di politica ...

Roma - ferito dal rivale in amore - non rivela nome : 'Non siamo ai Parioli - mai passare per infame' : ù Ucciso davanti all'asilo dei figli: così il mondo della vittima intrecciò quello della Pisnoli, ex moglie di De Rossi Probabilmente qualcuno, si vociferava nel quartiere, pagato con un cinquino, ...

“Facevo il poliziotto a Roma ma non arrivavo a fine mese. Così a 46 anni ho ricominciato da zero in Norvegia” : “L’Italia non mi manca perché sono arrabbiato con lei. Non dovevo essere costretto ad andarmene”. Tutto comincia nel 2012 quando Stefano Messina ha 46 anni, una figlia appena arrivata e il posto fisso. “Ero in polizia da 25 anni. Mai avrei pensato di espatriare. Ma dopo la nascita di Amina non riuscivo più a vedere un futuro per lei. Era mortificante non riuscire ad arrivare a fine mese”. Così comincia a guardarsi intorno: Canada, Stati Uniti, ...

Il web contro Selvaggia Roma per il commento su Francesco Chiofalo : ‘Un angioma benigno non è morte’. Ecco cosa ha detto : Il commento di Selvaggia Roma sull’intervento di Francesco Chiofalo L’ex fidanzata ha risposto a quanti hanno criticato il suo silenzio sulla faccenda Selvaggia Roma è stata accusata sui social di non aver sostenuto nemmeno... L'articolo Il web contro Selvaggia Roma per il commento su Francesco Chiofalo: ‘Un angioma benigno non è morte’. Ecco cosa ha detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Penn Badgley di You prende le distanze dal suo Joe e centra il punto debole della serie : lo stalking non è Romanticismo : Bene sta facendo Penn Badgley di You a rispondere severamente alle sue fan in adorazione per il personaggio di Joe ricordando loro di mantenere un giudizio critico di fronte alla finzione romanzata: il debutto della serie su Netflix lo scorso dicembre ha portato orde di adolescenti adulanti a manifestare sui social la loro perversa fascinazione per lo psicopatico protagonista Joe, libraio che diventa stalker di una donna di nome Beck e finisce ...

Selvaggia Roma spietata : 'Francesco ci ha marciato - un angioma benigno non è morte' : Alla luce di quanto accaduto a Francesco Chiofalo nel corso di questi giorni, la sua ex fidanzata Selvaggia Roma ha deciso di pubblicare un commento spietato contro di lui. La ragazza lo ha accusato di aver giocato e di aver marciato sulla vicenda facendo tutte quelle Instagram Stories dal momento che 'un angioma benigno non è morte'. Francesco si opera di tumore e Selvaggia lo attacca sui social: 'Ha giocato' Come tutti i fan sapranno, ieri ...

Minnucci : Raggi non pensi di portare rifiuti Roma in provincia : Roma – “Invece di scaricare le responsabilità sugli altri e i rifiuti di Roma in provincia, Virginia Raggi e tutta la sua troupe a cinquestelle dovrebbe una volta tanto dire come stanno effettivamente le cose: la Città Metropolitana ha il compito di individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento. Alla Regione Lazio, invece, compete definire le quantità di impianti da fare nei vari ambiti. Punto e basta” lo ha ...

Palozzi : agghiacciante episodio Magliana - 5S non tutelano Romani : Roma – “Reputiamo agghiacciante e allarmante la sparatoria avvenuta questa mattina in zona Magliana: un episodio terribile, che certifica il degrado e l’insicurezza dilagante nella Capitale d’Italia. Dal centro storico alla periferia, non si fermano purtroppo gli atti di illegalita’, a dimostrazione che le istituzioni, ivi incluso il Campidoglio grillino, non riescono ad assicurare ai cittadini romani una ...

Selvaggia Roma e il commento rimosso su Francesco Chiofalo : ‘Un angioma benigno non è morte’ : Sono ancora una volta i social network la piazza in cui va in scena l’ennesimo episodio riprovevole. Protagonista Selvaggia Roma, che nelle ultime ore è stata attaccata per non aver dedicato pubblicamente nemmeno un pensiero al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, sottopostosi a un delicato intervento per asportare chirurgicamente un tumore al cervello e con il quale aveva condiviso l’esperienza di Temptation Island 2017. La ragazza, ...

R.Mussolini : Roma sempre più pericolosa - non si fa nulla per proteggerla : Roma – “Ho appena letto su alcuni organi di stampa notizie in merito alla sparatoria avvenuta questa mattina poco dopo le 9 in zona Magliana. Pensare che il far west di oggi si sia verificato a pochi metri di distanza da un asilo nido dove ogni giorno le famiglie accompagnano i propri figli e’ davvero agghiacciante”. “Spaccio, rapine, stupri, omicidi sono, purtroppo, all’ordine del giorno. Sono molte le zone ...

Piccolo : i cambi maglia di Salvini non risolvono criminalità Roma : Roma – “Salvini Vigile del Fuoco, Salvini Poliziotto, Salvini ruspista. Nel kit purtroppo non c’e’ la divisa ‘Ministro Interno vero’. I cambi della maglietta non contrastano crimine e violenza a Roma!”. Lo scrive su Twitter il consigliere capitolino del Pd, Ilaria Piccolo. L'articolo Piccolo: i cambi maglia di Salvini non risolvono criminalità Roma proviene da RomaDailyNews.