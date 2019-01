Roma | Mancini richiesto da Di Francesco | Monchi vuole chiudere subito

Mancini - parla l'agente : "A giugno Inter - Roma... o Premier" : Per età e doti tecniche, probabilmente in casa Atalanta è il giocatore con più mercato. Classe '96, difensore di professione. Segni particolari: segna. E parecchio. Quest'anno già 4 squilli in Serie A,...

Mancini - parla l'agente : "In futuro Inter - Roma... o Premier" : Per età e doti tecniche, probabilmente in casa Atalanta è il giocatore con più mercato. Classe '96, difensore di professione. Segni particolari: segna. E parecchio. Quest'anno già 4 squilli in Serie A,...

La Roma si inserisce per Mancini : tra il piano di Monchi e l'idea dell'Inter : Il dirigente spagnolo sta studiando diverse piste per il sostituto: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , l'obiettivo numero uno di Monchi è Gianluca Mancini , 22enne difensore dell' ...

Roma - Monchi insegue Mancini : servono 25 milioni per bloccarlo per l'estate : Diciamo la verità, il presente nel mercato praticamente non esiste. Sarà per questo che il d.s. Monchi lavora in questi giorni già per l'estate, oltre che per, eventuali, riparazioni invernali. Ed ...

Roma-Inter - Mancini sul rigore di Zaniolo : “andava usato il Var per non creare polemiche” : Roberto Mancini ha parlato del tanto discusso rigore non assegnato alla Roma per atterramento di Zaniolo in area interista “Ero contrario al Var, però ora posso dire che aiuta gli arbitri ed essendoci va usato quasi sempre perché comunque ieri ho visto la Roma, il momento del rigore su Zaniolo: l’arbitro poteva avere difficoltà a vedere perché aveva davanti due giocatori. Penso che il Var vada usato per avere meno problemi e ...

Italia - Romagnoli ko. Mancini chiama Acerbi : TORINO - La sua presenza in campo non era prevista per la gara di Nations League di domani sera col Portogallo , ma Alessio Romagnoli avrebbe senza dubbio avuto la sua chance martedì contro gli Stati ...

Italia - Romagnoli lascia il ritiro per un problema muscolare : Mancini convoca Acerbi al suo posto : Il difensore azzurro ha già lasciato il ritiro di Coverciano per una contrattura, al suo posto il ct ha convocato Acerbi Prima Bernardeschi, adesso è il turno di Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero ha dovuto abbandonare nel pomeriggio di oggi il ritiro di Coverciano per una fastidiosa contrattura, che non gli avrebbe permesso di scendere in campo né con il Portogallo e nemmeno con gli Stati Uniti. Per questo motivo, lo staff tecnico ...

Roma : passi avanti per Mancini - : La Roma fa sul serio per Gianluca Mancini. Con la partenza di Mattia Caldara e l'attuale infortunio di Andrea Masiello, il difensore classe '96 dell'Atalanta si è fatto subito trovare pronto, ...