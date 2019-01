Roma Gran Ballo Russo | atmosfera imperiale e costumi ottocenteschi in omaggio a ajkovskij

Speed skating - Europei 2019 : Francesca Lollobrigida - SEI GRANDISSIMA! Bronzo all-round leggendario - la Romana si consacra come campionessa totale! : Sorridente e soddisfatta. Francesca Lollobrigida entra nella storia dello Speed skating italiano, cogliendo un Bronzo negli Europei all-round a Collalbo (Italia) ricco di significati. La ricordavamo in lacrime dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) e quel settimo posto anonimo nella mass start. Oggi si è voltata pagina perchè l’azzurra con determinazione e tanto lavoro ha colto un podio di grande qualità in un contesto ...

L'Ue muove una pedina (politica) sui migranti : Avramopoulos lunedì a Roma per incontrare Conte e un Salvini sconfitto : Ora sì: l'Europa ora si siede al tavolo della trattativa con l'Italia per i ricollocamenti in altri Stati europei dei migranti che sono nel Belpaese e che ancora aspettano una destinazione. Non è un caso che questo avvenga all'indomani dell'accordo che ha permesso di far sbarcare a Malta i 49 migranti della Sea Watch e della Sea Eye, dopo un girovagare di quasi tre settimane nel Mediterraneo. Saranno accolti da 9 paesi delL'Ue, tra ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani arriva il grande freddo tra Modena e Reggio : “Nella giornata di giovedì 10 Gennaio correnti fredde settentrionali determineranno una diminuzione della temperatura ed in particolare sulla sottozona E1 (area montana modenese-reggiana) i valori termici medi giornalieri risulteranno compresi tra -3 e -5°C. Sull’appennino romagnolo e relativa area pedecollinare locali addensamenti potranno dar luogo a sporadiche nevicate senza accumuli al suolo“: la protezione civile ...

Toninelli : Atac non è finita ai privati - grande risultato per Roma e Italia : Roma – “Il via libera al concordato Atac e’ un grandissimo risultato per Roma e l’Italia intera. L’azienda non e’ finita in pasto ai privati come le autostrade o gli aeroporti. Ora avanti con il piano di rilancio. Complimenti a Virginia raggi e alla sua squadra”. Lo scrive su twitter il minsitri dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli. L'articolo Toninelli: Atac non è finita ai privati, ...

Migranti - la Comunità ebraica Romana insorge contro la Maglie : 'Siamo italiani anche noi' : Lui, Riccardo Romano e tanti altri hanno sottolineato in particolare come 'per la Maglie gli ebrei italiani non sono italiani e non possono esprimere opinioni pubbliche sulla politica italiana'. In ...

Leonardo - Picasso e Chagall : i grandi protagonisti delle mostre del 2019 a Milano - Roma e Napoli : Un anno in compagnia dei grandi maestri dell’arte moderna e contemporanea, che si aprirà nel segno di Leonardo da Vinci e proseguirà con Antonello da Messina, Picasso e Chagall. I principali musei di Milano, Roma e Napoli hanno già annunciato il ricco calendario di esposizioni in programma per questo 2019: ecco gli appuntamenti imperdibili.Continua a leggere

Roma - brandine vuote nel dormitorio a Tiburtina. La denuncia : “Non fanno entrare i migranti del Baobab” : “Siamo in una situazione emergenziale, i posti devono rimanere vuoti. Stiamo cercando di aiutare tutti”. A dirlo al telefono a una volontaria del centro Baobab è un’operatrice della Sala operativa sociale del Comune di Roma. Nella notte, alla stazione Tiburtina, “sulle 30 brandine disponibili, 24 sono rimaste vuote. Fuori, ci sono persone a cui non è stato permesso di entrare” ha denunciato un altro volontario. ...

Le grandi gesta d’amore in film e serie tv sono il contrario del Romanticismo : Siamo portati a pensare che i grandi gesti plateali in pubblico siano la dimostrazione del vero amore, ma non è proprio così. Di esempi sono pieni i film e le serie televisive. In genere succede una cosa del genere: un uomo e una donna sono innamorati, l’uomo fa qualche stupidaggine, e per riconquistarla fa uno show davanti a tantissime persone per far vedere a tutti quando sia devoto e quanto gli dispiaccia. In genere queste scene finiscono con ...

Il cuore grande di Keanu Reeves. A Roma - in lacrime - con la sorella malata : le immagini commoventi : In incognito, a Roma, per pranzare con la sorella, da tempo malata di leucemia. Non è passata inosservata la presenza di un divo di Hollywood del calibro di Keanu Reeves nella Capitale e, come riporta Il Messaggero, Rino Barillari ha catturato il momento. Anche quello in cui l’attore è stato sopraffatto dalla commozione ed è stato visto piangere dai passanti. Il protagonista oggi 54enne di successi come Point Break, Piccolo Buddha, Matrix, Speed ...

Fourni - nell'isola dei pirati il più grande cimitero dell'Egeo di relitti dell'epoca greca - Romana e bizantina : Genova - Durante la dominazione ottomana le isole dell'arcipelago di Fourni , tra Ikaria e Samo , nell'Egeo Orientale, si sono guadagnate il nome di isole dei pirati , Kourseon, . In passato, in ...

Rimpasti - divergenze e retRomarce : tutte le grane del governo nel 2019 : L'indiziato numero uno, e non da ora, è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria che però, sopravvissuto alla Legge di Bilancio e alle strigliate dei commissari ue, rivendica il suo ruolo e la sua ...

Capodanno in musica : la Romagna si trasforma in un grande festival musicale : ... dal grande successo di 'Laura non c'è', ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. Al Palacongressi di Bellaria la serata inizia alle 21.30: saliranno sul palco Federico Angelucci , che ...

Taekwondo - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali a maggio - a Roma la prima tappa del Grand-Prix : Sarà un 2019 particolarmente ricco per il Taekwondo. La lotta per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 entrerà nel vivo e tutti gli atleti cercheranno di non fallire gli appuntamenti più importanti per strappare il biglietto per il Giappone. L’Italia si giocherà la sua carte principale con Vito Dell’Aquila, in corsa nella categoria di peso dei -58 kg e protagonista di un 2018 di primissimo piano. I tornei organizzati ...