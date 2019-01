Roma | domenica 13 gennaio è “ecologica” | blocco auto in Fascia verde

Roma. Terza domenica ecologica questo fine settimana : Domani, domenica 13 gennaio, torna il divieto totale della circolazione con il terzo appuntamento delle domeniche ecologiche. Il provvedimento della

Roma : il 13 gennaio domenica ecologica - blocco totale della circolazione veicolare : Per il 13 gennaio 2019 il sindaco di Roma Virginia Raggi ha disposto il blocco totale della circolazione veicolare nell’ambito della terza delle domeniche ecologiche programmate. Obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Roma trionfano nei posticipi domenicali. Bianconere in vetta : Si è completato quest’oggi il 12° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, prima giornata del girone di ritorno. Nel primo posticipo in programma alle 12.30 allo Stadio “Olivieri” di Verona tra ChievoVerona Valpo e Juventus, sono state le Bianconere ad imporsi con il punteggio di 2-0. Le campionesse d’Italia hanno fatto valere la loro superiorità piegando le velleità delle rivali grazie alle marcature ...

Roma : domenica torna ‘La corsa del giocattolo’ - partenza dal Pincio : Roma – Il 6 gennaio torna ‘la corsa del Giocattolo’, corsa podistica storica di Roma a passo libero sulla distanza di 5 Km. Quest’anno l’appuntamento tradizionale del giorno dell’Epifania raggiunge la sua 43esima edizione, entrando di diritto nella ristretta cerchia delle manifestazioni podistiche piu’ ricche di storia della capitale. La prima edizione della corsa si e’ svolta il 6 gennaio del ...

Epifania e domenica gratuita al museo a Roma - Milano e Napoli : tutte le aperture del 6 gennaio : domenica 6 gennaio torna la Befana e torna puntuale la prima domenica gratuita in oltre 480 musei, siti archeologici e parchi del nostro patrimonio culturale. Dalla riapertura della Schola Armatorarum a Pompei, passando per le tantissime mostre d'arte a Milano, fino a un classico tour ai Fori Imperiali di Roma, trascorrere un'Epifania all’insegna della cultura nel nostro Paese sarà davvero facile.Continua a leggere

Roma : Musei a ingresso gratuito per la prima domenica del 2019 : Per la festa dell’Epifania, domenica 6 gennaio 2019, da visitare mostre e collezioni permanenti dei Musei in Comune Roma – Il giorno dell’Epifania e prima domenica del mese, il 6 gennaio 2019, ingresso gratuito neiMusei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, un’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Oltre alle collezioni permanenti dei ...

Dybala a Parigi con la fidanzata - domenica Romantica sotto la Tour Eiffel per il bianconero [FOTO E VIDEO] : Paulo Dybala, domenica romantica a Parigi al fianco di Oriana Sabatini: l’attaccante e la fidanzata sotto la Tour Eiffel Paulo Dybala, dopo la vittoria della sua Juventus in campionato contro il Torino, ha approfittato del suo giorno libero per volare a Parigi con la fidanzata. Oriana Sabatini ed il calciatore bianconero si sono goduti lo spettacolo regalato dalla Tour Eiffel interamente illuminata in occasione delle festività. La ...

Roma : domenica Municipio VIII promuove assemblea cittadina su rifiuti : Roma – Dopo l’incendio all’impianto di trattamento meccanico-biologico di via Salaria a Roma, l’VIII Municipio promuove un’assemblea cittadina sul tema dei rifiuti. L’incontro si terra’ domenica 16 dicembre alle ore 10 a Casale Ceribelli, in via Pico della Mirandola 36. Partecipera’ all’assemblea il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Al centro del dibattito “le ...

Roma. Domenica 16 raccolta straordinaria rifiuti ingombranti nei municipi dispari : Decimo e ultimo appuntamento dell’anno con la campagna Ama – TGR Lazio “Il Tuo quartiere non è una discarica”, raccolta

Fino alla fine : tra Bruxelles e Roma accordo al massimo entro domenica - Tria rimane lì fino a missione compiuta : Incontro "super-costruttivo", cauto ottimismo, di certo questo è "l'ultimo miglio" della lunga e complicata trattativa tra Unione Europea e Italia sulla manovra economica bocciata dalla Commissione. Dopo l'incontro tra Giovanni Tria e Pierre Moscovici qui a Bruxelles, dal ministero del Tesoro sottolineano la cornice positiva della nuova negoziazione iniziata ieri sulla base del nuovo documento di bilancio portato da Giuseppe Conte a Jean ...

Roma - interrotto il ritiro. Domenica contestazione all'Olimpico : L'aria è di quelle pesanti, con i tifosi inferociti e pronti Domenica sera alla contestazione all'Olimpico, ma la Roma ha deciso di interrompere il ritiro. La decisione è stata presa da società e ...