huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Riapertura dell'ambasciata a Damasco, esultano i pro-Assad. L'allarme di Amnesty - MariaCabadas : RT @HuffPostItalia: Riapertura dell'ambasciata a Damasco, esultano i pro-Assad. L'allarme di Amnesty - HuffPostItalia : Riapertura dell'ambasciata a Damasco, esultano i pro-Assad. L'allarme di Amnesty - Albertozani4 : RT @Gardanotizie: Velodromo Montichiari: Cambiaghi “al “tavolo Lombardia” trovata soluzione per la riapertura dell’impianto bresciano” http… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) La Farnesina puntualizza, mette i paletti, ma per i media filogovernativi siriani e per quelli pro-libanesi, le sfumature non contano, di fronte alla possibilità di "sparare" che l'Italia si appresta a riaprire la propria. La propaganda non conosce sottigliezze, tantomeno quella di regime. E per i media siriani, tutti controllati dal clan, Roma ha preso atto che la guerra è stata vinta dalle forze lealiste, che Bashar al-resterà al potere ancora per tanto tempo, e dunque l'Italia farebbe da apripista ad una normalizzazione che quella vittoria militare sanncirà sul piano politico-diplomatico, e degli affari. Tutto prende le mosse dalle parole del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, che ieri si ha ipotizzato una possibilea nostra: "Stiamo lavorando per valutare se e in che ...