Regeni - procura di Roma apre indagine su pressioni servizi egiziani : È stata decisa dopo l'esposto presentato dall'avvocato di famiglia alla Digos di Genova dopo l'esposto presentato in seguito alle intimidazioni ricevute dai consulenti della famiglia del ricercatore al Cairo. "Leso il diritto alla difesa"

Caso Regeni : Fico con la Procura di Roma. Oggi riceve i genitori : Il presidente della Camera ha espresso sostegno all'iniziativa dei magistrati della Procura di Roma di iscrivere cinque 007 egiziani nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in sequestro ...

Regeni - Procura di Roma indaga cinque 007 egiziani : Roma , 4 dic. -, AdnKronos, - Con l'ipotesi di reato di concorso in sequestro di persona la Procura di Roma ha iscritto cinque persone nel registro degli indaga ti nell'ambito dell'inchiesta sul ...

Regeni - Procura di Roma indaga cinque 007 egiziani : Con l'ipotesi di reato di concorso in sequestro di persona la Procura di Roma ha iscritto cinque persone nel registro degli indaga ti nell'ambito dell'inchiesta sul sequestro e l'uccisione di Giulio ...

Regeni : Procura Roma indaga cinque ufficiali 007 egiziani : Il provveddimento era stato annunciato nei giorni scorsi. Nei confronti degli agenti il Procura tore capo Pignatone contesta il reato di concorso in sequestro di persona - La Procura di Roma ha ...

Regeni - la procura di Roma indaga cinque 007 egiziani : La procura di Roma indaga cinque agenti dei servizi segreti egiziani per l'omicidio di Giulio Regeni. Il procuratore capo Giuseppe Pignatone e il pm Sergio Colaiocco hanno iscritto per concorso in sequestro di persona cinque ufficiali appartenenti al Dipartimento Sicurezza nazionale (l'equivalente del servizio segreto civile) e all'Ufficio dell'investigazione giudiziaria del Cairo (polizia investigativa). Il ruolo dei ...