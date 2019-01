Reddito | dopo un anno ok a offerta di lavoro o si perde il sussidio Sconti per il bus

Reddito di cittadinanza a 1 - 4 milioni di famiglie : dopo 18 mesi va accettato lavoro ovunque : Emergono i dettagli sul Reddito di cittadinanza in base a una bozza di provvedimento intitolato «Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del Reddito di...

Reddito di cittadinanza - il sussidio andrà agli stranieri solo dopo 10 anni di residenza : La soglia dei 5 anni di residenza per gli stranieri verrà portata a 10. Luigi Di Maio: "La nostra norma sul Reddito di cittadinanza è rivolta agli italiani. Per fare questo innalzeremo il tetto dei lungosoggiornanti, in modo da rispettare le norme europee, ma allo stesso tempo per rivolgere la misura ai cittadini del nostro Paese".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : il varo dovrebbe arrivare subito dopo il 6 gennaio : Il Reddito di cittadinanza sta per entrare nel nostro ordinamento. Ormai definita la dotazione per la misura in manovra finanziaria, cioè 7,1 miliardi per il primo anno di applicazione della misura si può già ipotizzare il meccanismo con il quale il governo metterà in atto l’operazione. Secondo un articolo del quotidiano Il Sole 24 Ore, nella sua versione digitale sul web, adesso si deve trovare una quadratura tra Stato e Regioni per permettere ...

Reddito di cittadinanza - dietrofront della Finlandia dopo 2 anni : Henley ribadisce che ci sono altri schemi molto simili, in varie parti del mondo, pronti a partire sul modello finlandese: dall'Ontario passando per il Kenya rurale, Barcellona e Glasgow. ' Una ...

Reddito di cittadinanza - nessun sussidio a chi ha più di 5 mila euro in banca Quota 100 - ‘tagliola’ dopo 300 mila uscite : Requisiti stringenti per ottenere l’assegno fino a 780 euro per i poveri. A disposizione sette miliardi di euro per il 2019, due in mendo di quanto previsto finora

Reddito di cittadinanza : Di Maio incassa l'ok di Bruxelles 'se c'è copertura'. Le tessere? 'Dopo' : La preoccupazione è semmai quella di come reperire le risorse finanziare queste politiche contro la povertà. Il vicepremier intanto annuncia che la stampa delle tessere per il Reddito sarà affidata ...

Reddito di cittadinanza - De Luca contro Di Maio : “Una presa in giro. Erogazione che finirà dopo le europee” : “Mi è capitato di ascoltare l’onorevole Luigi Di Maio in TV che spiegava il Reddito di cittadinanza. Non ho capito niente, per miei limiti ovviamente. Non ho capito niente”. Così il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la trasmissione settimanale su LiraTv ha criticato il provvedimento bandiera del Movimento cinque stelle: “Mi fermo ad una prima osservazione. Il Reddito di cittadinanza non è dato a tutti ...