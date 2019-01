Reddito di cittadinanza | l' offerta di lavoro va accettata entro un anno anche se è la

Reddito di cittadinanza - bozza : dopo un anno si perde il sussidio se non si accetta un lavoro : Nella bozza del maxi-decreto, ancora da limare, si legge che la proposta lavorativa debba essere "congrua". Inoltre i possibili destinatari del sostegno potrebbero ricevere una lettera dall'Inps

Di Maio in Sardegna scommette su Reddito di cittadinanza e crescita : Visita lampo di Luigi di Maio in Sardegna, in vista del doppio appuntamento elettorale delle suppletive del 20 gennaio e delle regionali del 24 febbraio, in cui il M5S schiera Francesco Desogus. ...

Stop al Reddito di cittadinanza dopo un anno se non si accetta un'offerta congrua : dopo un anno se il beneficiario del reddito di cittadinanza rifiuta un'offerta 'congrua di lavoro' perderà il diritto. E' quanto prevede la bozza del decreto in cui si spiega che 'decade dal reddito ...

I destinatari del Reddito di cittadinanza potranno essere avvisati dall'Inps : L'Inps potrà scrivere ai potenziali destinatari del reddito di cittadinanza, per avvisarli che ne hanno diritto. Lo prevede l'ultima bozza del decretone nel quale si danno all'istituto 30 giorni per predisporre i moduli per fare domanda di Rdc."L'Inps - si legge nella bozza - è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che a seguito dell'attestazione dell'Isee presentino valori ...

Friedman attacca : 'Reddito di cittadinanza è per i furbacchioni del Mezzogiorno' (VIDEO) : Il 2019 sarà l'anno in cui il governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle proverà a mettere in atto le misure contenute nella discussa manovra finanziaria. Tra quelle più attese c'è sicuramente il reddito di cittadinanza, un autentico dogma per i pentastellati che si sono battuti con le unghie e con i denti affinché potesse essere messo in atto al più presto possibile a partire dall'insediamento al governo. Indipendentemente dagli aspetti ...

Reddito cittadinanza : Di Maio - giovedì in Cdm il sì definitivo : "Giovedì in Consiglio dei ministri arriverè l'approvazione definitiva del Reddito di cittadinanza". L'ha dichiarato il vicepresidente Luigi Di Maio nel suo intervento a Porto Torres (Sassari), dove ha cominciato la sua visita in Sardegna a sostegno del candidato presidente della Regione per il M5S Francesco Desogus. "Le imprese che assumeranno chi beneficia del Reddito di cittadinanza avranno ...

Reddito di cittadinanza - Rossini - Acli - : "Per combattere la povertà assoluta il Rei era più adeguato" : MILANO - Doveva essere la settimana del decreto con quota 100 e Reddito di cittadinanza, ma il governo ha rimandato tutto . Restano così poche settimane per rodare la macchina che dovrebbe distribuire ...

Di Maio : giovedì ok definitivo al Reddito di cittadinanza : Roma, 12 gen., askanews, - 'Giovedi in Cdm ci sara l'approvazione definitiva del reddito di cittadinanza'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ...

Di Maio : "Formazione per Reddito di cittadinanza aperta ai consulenti del lavoro" : Roma, 11 gen. (Labitalia) - "La nostra grande sfida è abbassare il costo del reddito di cittadina[...]

Reddito di cittadinanza e quota 100 slittano ancora : Giuseppe Conte difende il rinvio dell'approdo in Consiglio dei ministri del decreto su Reddito di cittadinanza e quota 100 spiegando che sulla seconda misura il governo vuole "fare le cose per bene". Dagli Stati generali dei consulenti del lavoro, il presidente del Consiglio dedica ampia parte del suo intervento al provvedimento bandiera del Movimento 5 stelle sostenendo che si tratta di un "manifesto politico" e non di ...

Crolla produzione industriale e governo pensa a migranti e Reddito cittadinanza : Crolla la produzione industriale e il governo pensa a migranti e reddito cittadinanza. Implacabili i numeri di novembre 2018. Secondo i dati diffusi dall'Istat e' scesa dell'1,6% rispetto a ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. Nella media del trimestre settembre-novembre 2018 il livello della produzione registra una flessione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre nei primi undici mesi dell'anno scorso la produzione e' ...

Reddito di cittadinanza - il sondaggio tra le imprese : "Più licenziamenti e lavoro nero" : Secondo un sondaggio realizzato da Unimpresa l'architettura del Reddito di cittadinanza si presta a sostanziali accordi tra...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Navigator precari? Nostro obiettivo è stabilizzarli tutti nei prossimi anni” : ‘Navigator’ precari di stato? ”Il Nostro obiettivo è dar loro un contratto a tempo indeterminato nei prossimi anni?. Solo che, se vogliamo far partire subito il Reddito di cittadinanza, dobbiamo assumerli subito con quel meccanismo, ma si andrà verso la stabilizzazione: questo è un impegno che prendo con tutti i navigatori”. Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio, lasciando gli Stati generali dei consulenti del ...

Reddito di cittadinanza - Conte dichiara : 'Rinviato per migliorarlo' : Dopo le polemiche suscitate dall'ulteriore rinvio dell'entrata in vigore del Reddito di cittadinanza, il premier Conte si è esposto in prima persona per spiegare la situazione. Nel suo ultimo discorso agli Stati Generali dei consulenti del lavoro ha dichiarato che è stata una scelta necessaria per fare le cose nel modo migliore. A suo modo di vedere, dal momento che questa non è una concessione elettorale, ma il manifesto di questo governo, non ...