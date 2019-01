Rai Sport | Coppa Italia Tim Cup 2018 2019 Ottavi - Programma e Telecronisti

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 12 Gennaio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 12 Gennaio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Ciclismo - Tour Down Under 2019 in tv : le tappe in differita su Rai Sport : L'edizione numero 21 del Tour Down Under, in programma dal 15 al 20 gennaio, aprirà come di consueto la stagione delle corse ciclistiche UCI World Tour. In virtù del clima mite nel sud dell'Australia e del percorso veloce che consente di mettere chilometri nelle gambe dopo tre mesi di pausa, il Tour Down Under è diventato l’appuntamento ideale per aprire il calendario del grande Ciclismo su strada. Sei le tappe previste, tre delle quali adatte ...

Champions League - calendario ottavi di finale in diretta su Rai 1 e Sky Sport : Dopo la fase a gironi della Champions League 2018-2019 che ha visto qualificarsi al turno successivo della competizione Juventus e Roma, la Rai ha comunicato le sue quattro partite scelte per i quarti di finale e che dunque saranno trasmesse anche in chiaro sul primo canale nazionale. Si tratta della gara di andata tra Atletico Madrid e Juventus (in programma il 20 Febbraio alle 21) e il match di ritorno tra Porto e Roma (in programma il 6 ...

Sport Stories da domani pomeriggio su Rai Gulp : La prima stagione del format originale Rai ha ottenuto due riconoscimenti importanti: il “Premio Arco di Traiano 2018-StregArti” a Benevento e il Premio “Daniele Radaelli Sport e Solidarity”, assegnato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” durante lo “Sport Movies&Tv 2018 - 36° Milano International Ficts Fest”.“Sport Stories” – che ha ottenuto il patrocinio del CONI - è l’unico programma tv che presenta le storie vere dei giovani ...

Sci - slalom di Zagabria : le gare maschili e femminili in diretta tv su RaiSport : Archiviato il City Event di Oslo che ha aperto il 2019 della Coppa del Mondo di sci alpino, il circo bianco si sposta in Croazia per il tradizionale appuntamento di inizio gennaio con lo slalom di Zagabria sulla collina di Sljeme. Oggi, sabato 5 gennaio, c'è la gara femminile; domani, domenica 6 gennaio, lo slalom speciale maschile. Sulla spettacolare pista Crveni Spust, sia per gli uomini che per le donne la prima manche è fissata alle ore 13 e ...

Val di Fiemme - sci di fondo : le tappe del Tour de Ski 2019 in diretta tv su RaiSport : La strepitosa scalata sull’Alpe del Cermis, icona di sport e di fatica, si riconferma epilogo tradizionale anche della tredicesima edizione del Tour de Ski, iniziato a fine dicembre a Dobbiaco, poi passato dalla svizzera Val Mustair e da oggi ad Oberstdorf, in Germania, prima del gran finale in Val di Fiemme con le ultime due delle sette tappe complessive. Lungo i ripidi pendii della pista Olimpia III, il giorno dell’Epifania conosceremo i nomi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo City Event di Oslo : il 1° gennaio in diretta tv su RaiSport : Giusto il tempo di un brindisi e già il giorno stesso di Capodanno Circo Bianco in pista per il City Event di Oslo, prima tappa del 2019 della Coppa del Mondo di sci alpino. Sebbene in Europa la neve non è molta, sono comunque basse le temperature e già da diversi giorni la delegazione Fis ha dato il suo esito positivo per lo Slalom Parallelo maschile e femminile in programma per il secondo anno consecutivo sul tracciato di gara ricavato ...

Serie B - 19^giornata : il big match Benevento-Brescia in diretta tv in chiaro su Rai Sport : E’ in programma allo stadio Vigorito una delle partite più interessanti della diciannovesima e ultima giornata del girone di andata di Serie B. Benevento-Brescia, big match di turno che mette di fronte i sanniti, sesti in classifica, e le rondinelle (tre punti avanti) che occupano il secondo posto, ovvero l’ultimo valido per la promozione diretta in Serie A. La promozione è l'obiettivo dichiarato dei giallorossi che, dopo un avvio di stagione a ...

