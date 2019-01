Questo gioiello in provincia di Brescia è candidato per il titolo di ' Miglior

huffingtonpost

(Di sabato 12 gennaio 2019) x\Il lago che regala paesaggi da cartolina e le reti da pesca distese al sole, il ricordo di The Floating Piers, le passerelle galleggianti di Christo che hanno reso famosa l'isola in tutto il mondo e sono tuttora un prestigioso biglietto da visita, e la buona tavola: Monte Isola, nelno, è tra le 20 finaliste del concorso European Best Destination 2019. Unica destinazione lombarda, ...